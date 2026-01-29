Neues Herz-Zentrum für Chemnitz: Modernste Technik für ambulante und stationäre Versorgung

Chemnitz - Ein Meilenstein für die Herzmedizin in der Region: Das neue kardiologische Zentrum am Klinikum Chemnitz vereint modernste Technik, 160 Betten auf rund 7000 Quadratmetern für ambulante und stationäre Versorgung. Am Donnerstag wurde der Neubau offiziell eröffnet.

Professor Karim Ibrahim ist Chefarzt für Innere Medizin am Klinikum Chemnitz. © Kristin Schmidt

Bisher war die Kardiologie auf mehrere Standorte innerhalb des Klinikums aufgeteilt. Nun ist alles unter einem Dach gebündelt: Normal-, Intermediate Care- und Intensivstationen sowie Herzkatheterlabore und die Chest Pain Unit (CPU, engl. für Brustschmerz-Einheit).

Seit November läuft der Betrieb schrittweise an.



Alles ist so konstruiert, dass die Wege für Personal und Patienten so kurz wie möglich sind. Von der Erstdiagnose bei akutem Brustschmerz in der CPU geht es mit dem Aufzug nur eine Etage runter ins Labor.

"Wir schaffen's manchmal nicht, die Namen der Patienten vollständig einzutragen, da liegen sie schon auf dem OP-Tisch", sagt Kardiologie-Chefarzt Professor Karim Ibrahim.

Dank moderner Technik und zusätzlicher Notfallplätze und Betten können zudem mehr Patienten behandelt werden.