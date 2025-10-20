Frontal-Crash in Chemnitz! Dacia kracht in stehenden BMW

Chemnitz - Schwerer Unfall am Montagabend auf der Adorfer Straße in Chemnitz ! Gegen 18.45 Uhr krachte eine Dacia-Fahrerin frontal in einen stehenden BMW.

Die Dacia-Fahrerin ist in den BMW gekracht. © Jan Haertel/ChemPic

Laut ersten Erkenntnissen war der BMW-Fahrer auf der Adorfer Straße in Richtung Klaffenbach unterwegs, als ihm ein Dacia entgegenkam.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, hielt der BMW-Fahrer an – doch die Dacia-Fahrerin reagierte offenbar zu spät und rauschte nahezu ungebremst in das stehende Auto.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde mindestens eine Person verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Feuerwehr und Polizei rückten an, um die Unfallstelle abzusichern und auslaufende Betriebsmittel zu beseitigen.