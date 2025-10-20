 1.528

Frontal-Crash in Chemnitz! Dacia kracht in stehenden BMW

Frontalcrash in Chemnitz-Klaffenbach! Eine Dacia-Fahrerin krachte ungebremst in einen stehenden BMW – eine Person kam verletzt ins Krankenhaus.

Von Lena Plischke

Chemnitz - Schwerer Unfall am Montagabend auf der Adorfer Straße in Chemnitz! Gegen 18.45 Uhr krachte eine Dacia-Fahrerin frontal in einen stehenden BMW.

Die Dacia-Fahrerin ist in den BMW gekracht.
Die Dacia-Fahrerin ist in den BMW gekracht.  © Jan Haertel/ChemPic

Laut ersten Erkenntnissen war der BMW-Fahrer auf der Adorfer Straße in Richtung Klaffenbach unterwegs, als ihm ein Dacia entgegenkam.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, hielt der BMW-Fahrer an – doch die Dacia-Fahrerin reagierte offenbar zu spät und rauschte nahezu ungebremst in das stehende Auto.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde mindestens eine Person verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Feuerwehr und Polizei rückten an, um die Unfallstelle abzusichern und auslaufende Betriebsmittel zu beseitigen.

Der BMW hat wohl versucht, einen Zusammenstoß zu verhindern – ohne Erfolg.
Der BMW hat wohl versucht, einen Zusammenstoß zu verhindern – ohne Erfolg.  © Jan Haertel/ChemPic

Während der Unfallaufnahme bleib die Adorfer Straße vollständig gesperrt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Crash kommen konnte.

Titelfoto: Jan Haertel/ChemPic

