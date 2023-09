Geänderte Abfahrtszeiten bei der MRB: Diese Züge sind betroffen

Auf der Linie RE 6 Chemnitz-Leipzig gibt es ab Dienstag Fahrplanänderungen. © Sven Gleisberg

Wie das Unternehmen mitteilt, kommt es wegen Bauarbeiten vom 5. bis 8. September zu den Fahrplanabweichungen auf der Linie RE 6 in Fahrtrichtung Chemnitz. Betroffen ist der Zug Nummer 74162.

Die Abfahrtszeit am Leipziger Hauptbahnhof ist um 6.02 Uhr und damit deutlich früher als regulär (6.22 Uhr). Um 6.29 Uhr treffen die Fahrgäste in Bad Lausick ein, wo es um 6.47 Uhr weiter nach Chemnitz geht. Dort ist der Zug um 7.25 Uhr.

In Richtung Leipzig fährt der Zug mit der Nummer 74163 um 5.35 Uhr etwas später in Chemnitz ab als normal. Die Fahrgäste sind dann um 7.05 Uhr in Leipzig.

Alle Züge, die nicht im Baustellenfahrplan aufgeführt sind, fahren zu ihren normalen Zeiten.

In der Nacht vom 21. auf den 22. September gibt es Außerdem bei den Abendverbindungen um 22.22 Uhr (Zug: 74194) und 23.37 (Zug: 74196) Uhr in Richtung Chemnitz Schienenersatzverkehr zwischen Geithain und Burgstädt. Von da aus fahren dann wieder Züge, die aber deutlich später als normal in Chemnitz ankommen.

In Richtung Leipzig (Zug 74197) ist die Abfahrt um 22.31 Uhr betroffen. Die Passagiere müssen da um 22.48 Uhr in Burgstädt in die Busse umsteigen, kommen dann 23.19 Uhr in Geithain an, wo es dann mit dem Zug nach Leipzig weitergeht. Ankunft ist um 23.58 Uhr.