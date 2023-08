Bahnfahrer aufgepasst: Auf dieser Strecke fahren bald Busse statt Züge

Auf der Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Leipzig fahren demnächst SEV-Busse. (Archivbild) © dpa/Jan Woitas

Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mitteilt, fahren am Samstag und Sonntag zwischen den Haltestellen Leipzig Hauptbahnhof und Leipzig-Liebertwolkwitz Busse statt Züge.

"Die Bushalte befinden sich an den bekannten Zughaltepunkten", so ein MRB-Sprecher. Betroffen sind allerdings nur die Züge am Abend und in der Nacht.

Noch nerviger wird es allerdings vom 4. bis 17. September. In dieser Zeit fährt ein SEV-Bus zwischen Leipzig Hauptbahnhof und Bad Lausick. Vom 17. bis 19. September fahren die Ersatzbusse von Leipzig Hauptbahnhof bis Geithain.



Ärgerlich: Durch den Schienenersatzverkehr dauert die Reise von Chemnitz nach Leipzig (oder umgekehrt) deutlich länger.



Allerdings sind auch in diesem Fall nur die Züge in den Abend- und Nachtstunden betroffen. "Alle nicht im Baufahrplan aufgeführten Züge verkehren nach Regelfahrplan", heißt es dazu. Mehr Infos gibt's auf der Internetseite der MRB.