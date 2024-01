In einem Jahr ist Eröffnung: So läuft sich Chemnitz für die Kulturhauptstadt warm

Chemnitz - Das Kulturhauptstadt-Jahr startet mit einer Eröffnungsveranstaltung am 18. Januar 2025 in der Brückenstraße. "Das wird ein großes Happening für die ganze Stadt", verspricht der künstlerische Leiter Stefan Schmidtke (55). Bis dahin will Chemnitz sich warmlaufen - mit Veranstaltungen, Ausstellungen, Meilensteinen und außergewöhnlichen Aktionen.

Stefan Schmidtke (55, l.), Geschäftsführer der Kulturhauptstadt GmbH, und OB Sven Schulze (51, SPD) geben den Weg bis 2025 vor. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild

So gab es am Sonntag ein Orgelkonzert im Zug, das Reisende in der Mitteldeutschen Regiobahn zwischen Dresden und Glauchau (Landkreis Zwickau) überraschte. Die Kunstaktion war inspiriert vom Skulpturenpfad "Purple Path", der dieses Jahr um 20 Werke wachsen soll.

Am Freitag um 18.30 Uhr hält renommierte japanische Architekt Kengo Kuma (69, Olympiastadion in Tokio) an der TU in der Reichenhainer Straße einen öffentlichen Vortrag über Baukultur. Kumas Besuch ist Auftakt einer Veranstaltungsreihe, die den in Siegmar geborenen Architekten Frei Otto (Olympiastadion München) anlässlich seines 100. Geburtstages ehren soll.

Im Frühjahr bekommt die Kulturhauptstadt eine Adresse: Dann wird in der Fabrikstraße die umgebaute Hartmannfabrik als Besucherzentrum eingeweiht. Am 8. Juni findet in der Innenstadt bis zum Brühl eine Neuauflage des Kosmos-Festivals statt, bei dem 50.000 Besucher erwartet werden.

Im September startet die Friedensfahrt "European Peace Ride" in der österreichischen Kulturhauptstadt Bad Ischl und bringt den Staffelstab symbolisch nach Chemnitz.