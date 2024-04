In Chemnitz kann man sich vom Oberbürgermeister trauen lassen

Chemnitz - Der Chemnitzer Oberbürgermeister traut sich was: Am Mittwoch hat Sven Schulze (52, SPD) im Standesamt seine erste Hochzeit abgehalten.

Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (52, SPD) kann nun auch Paare verheiraten. © Maik Börner

Auf Facebook schreibt das Stadtoberhaupt: "Ich habe mich heute getraut - zu trauen. An diesem 24.04.2024 zum ersten Mal. Kraft meines Amtes."

Um überhaupt eine Hochzeit abhalten zu dürfen, musste der 52-Jährige allerdings noch einmal die Schulbank drücken und sogar eine Prüfung ablegen. Das bestätigte auch ein Stadtsprecher auf Nachfrage: "Er tat dies, nachdem er eine Zusatzqualifikation erfolgreich erworben hat, mit der er als Oberbürgermeister Trauungen vollziehen darf."

Der Oberbürgermeister erklärt in seinem Post: "Es ist mir eine Herzensangelegenheit, Chemnitzerinnen und Chemnitzer an ihrem schönsten Tag des Lebens zu begleiten. So wie es mein Terminkalender zulässt, möchte ich das hin und wieder tun."

Im vergangenen Jahr gaben sich 745 Paare in Chemnitz das Ja-Wort. Besonders bliebt sind dafür die Sommermonate oder spezielle Daten, wie der heutige Mittwoch. Das Paar, das der 52-Jährige getraut hat, kam aus Chemnitz.

"Allen die heute 'JA' gesagt haben, in Chemnitz und darüber hinaus, sende ich meine besten Wünsche", so Sven Schulze.