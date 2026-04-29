Kaputte Straßenlaternen? Das können Chemnitzer jetzt digital melden

Chemnitz - Die Stadt Chemnitz legt beim digitalen Mängelmelder nach und hat das System um zwei neue Kategorien erweitert.

Sollte eine Laterne im Stadtgebiet mal finster bleiben, kann sie nun im Mängelmelder erfasst werden. © Ralph Kunz

Neu ist der Bereich "Störungen der Stadtbeleuchtung". Hier können Bürger defekte Laternen melden. Dazu muss die Laternennummer angegeben werden (zu finden auf dem dreizeiligen gelben Schild).

Ebenfalls neu: "Schäden an ÖPNV-Haltestellen". Gemeldet werden können kaputte Wartehäuschen, Geländer, Anzeigen, Haltestellenschilder, Bänke oder Ticketautomaten.

"Für Schäden an Papierkörben ist weiterhin die Kategorie 'defekte oder überfüllte Papierkörbe' zu verwenden", so die Stadt.

Der Erweiterung ging eine längere Diskussion voraus: Vor allem aus der BSW-Fraktion hatte es Kritik gegeben, dass bestimmte Mängel über das System nicht passend erfasst werden konnten.