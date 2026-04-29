Bitter für die Stadtkasse: Chemnitz nimmt weniger durch Blitzer ein

Chemnitz - Kulturhauptstadt, Besuchermassen, Baustellenchaos – eigentlich beste Bedingungen für volle Blitzerkassen. Doch ausgerechnet 2025 nahm Chemnitz mit mobilen Blitzern weniger ein als noch im Vorjahr: knapp 3,9 Millionen Euro (2024 rund 4,1 Millionen Euro). Das geht aus einer Rathausantwort auf eine CDU/FDP-Anfrage hervor. Für 2026 zieht das Tempo aber wieder an: Bis Ende März standen bereits fast 1,3 Millionen Euro zu Buche.

Bürgermeister Knut Kunze (56, parteilos) hat die KuHa-Bilanz in Sachen mobile Blitzer vorgelegt. © Uwe Meinhold

Die größte Blitzer-Dichte gab es im Kulturhauptstadt-Jahr an der Oberfrohnaer Straße im Bereich der Autobahn. Dort wurde 54-mal gemessen, insgesamt satte 168 Stunden und 27 Minuten. Offizieller Grund: Unfallschwerpunkt.

Auf Platz zwei landete die Reichsstraße nahe der Fröbelschule auf dem Kaßberg mit 35 Einsätzen. Platz drei: die Rembrandtstraße im Reitbahnviertel an den Kitas mit 34 Einsätzen.

Klingt nach Sicherheit vor Schulen, Kitas und gefährlichen Stellen. Doch die Liste hat auch ihre Grauzonen.

Besonders auffällig: Die Leipziger Straße an der A4 und die Zschopauer Straße Höhe Schwarzbachtalbrücke. Als Grund für jeweils 27 "Einsätze" mit weit über 100 Stunden Dauer nennt die Stadt nur: "generalpräventiv".