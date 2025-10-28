100.000 Fotos von Promis, Politikern und Co.: Fotoreporter lüftet sein Privatarchiv

Lunzenau - Matthias Lippmann (74) war 35 Jahre lang als Fotoreporter in Chemnitz unterwegs. Er fotografierte zahllose Promis, Stars, Politiker und Menschen von nebenan - allein 23 Jahre für die Chemnitzer Morgenpost. Nach dem Sichten von über 100.000 Bildern zeigt er ab Dienstag eine Auswahl an Fotos in einer Ausstellung.

Der frühere Fotojournalist Matthias Lippmann (74) öffnet für eine Ausstellung sein Archiv. © Ralph Kunz

Pierre Brice (†86), Günther Jauch (69), Hans-Dietrich Genscher (†89), Peter Maffay (76), alle standen vor der Linse von Matthias Lippmann - und hatten meistens keine Zeit für ein Foto.

"Mein Trick war der Satz: 'Geben Sie mir eine Minute!' Das hat immer funktioniert", erinnert sich der Pressefotograf im Ruhestand.

Viele Motive sind in Erinnerung geblieben: als Peter Ustinov (†82) 1993 in der Chemnitzer Oper inszenierte, als 1994 die Russen aus Chemnitz abzogen, als 2000 ein Airbus auf den Namen Chemnitz getauft wurde.

Die Flugzeugtaufe geriet für Matthias Lippmann zum größten Stressmoment der Laufbahn: "Mir war im Flugzeug eine Box mit vier Filmen aus der Tasche gefallen, was mir erst auffiel, als ich längst ausgestiegen war. Glücklicherweise half mir der Sohn von Wolfgang Stumph (79), der am Frankfurter Flughafen arbeitete, aus der Patsche. Er telefonierte mit der Reinigungsfirma und organisierte die verloren geglaubten Filme."