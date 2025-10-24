Ihr Hobby ist zum Piepen: Chemnitzer Vogel-Liebhaber laden zum großen Jubiläum

Chemnitz - Stolzes Alter! Seit 70 Jahren gibt es den Vogelzüchter- und Vogelliebhaber-Verein Chemnitz , den ersten seiner Art in der Stadt. An diesem Wochenende feiern die passionierten Gefieder-Freunde ihr Jubiläum mit einer Vogelschau im Botanischen Garten.

Vereinsvorsitzender Eckhardt Frömel (76) präsentiert stolz seine Nordischen Gimpel. © Kristin Schmidt

Gegründet wurde der Verein 1955, damals noch als "Sparte Ziergeflügel- und Exotenzüchter Karl-Marx-Stadt". Zu Hochzeiten versammelten sich 120 Mitglieder, aber nach der Wende brach die Mitgliederzahl ein und viele gaben auf.

Heute zählt der Verein wieder 29 aktive Vogelliebhaber, die sich regelmäßig treffen. Doch Nachwuchs zu finden ist schwer. Um das zu ändern, macht der Verein nun mehr Werbung und hat vor Kurzem seine Website aufgefrischt.

Über diese lange Historie kann wohl niemand so ausführlich berichten wie Eckhardt Frömel (76). Seit 52 Jahren gehört er zum Verein, seit 2013 ist er Vorsitzender. Frömel wuchs dörflich und von Tieren umgeben auf. Schon als Kind hatte er Kanarienvögel, später wurden daraus über 600 Zuchttiere.

"Es gab nur zwei Jahre, in denen ich keine hatte", erinnert er sich. Heute sind es noch um die 100 Tiere: Nordische Gimpel, Timneh-Papageien und viele mehr.