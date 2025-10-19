Job trifft Joystick auf der Messe "Talentgame": Chemnitz zockt um die Karriere

Chemnitz - Spielend leicht zum neuen Job - das versprach die Karrieremesse "TAG24-Talentgame" am Samstag im CineStar am Roten Turm.

Rennfahrer Jonas Greif (24) erklärt Claudia den Rennsimulator. © Uwe Meinhold

Bei einer Runde "Mario Kart" oder "League of Legends" konnten Job-Interessierte mit Arbeitgebern aus Chemnitz und der Region ins Gespräch kommen.

Am Stand der eins energie probierte sich Jordi Emelio Lohr (15) an einer Runde Mario Kart.

Die einzigartige Idee hinter der Messe kam nicht nur bei ihm an: Auch Madeline Rüdiger (35) von der eins ist sehr zufrieden mit dem Recruiting der anderen Art.

"Das Konzept ist super, um Leute anzulocken." Das Unternehmen fand sogar potenzielle Mitarbeiter für Stellen, die über ein Jahr ausgeschrieben waren.