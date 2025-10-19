Job trifft Joystick auf der Messe "Talentgame": Chemnitz zockt um die Karriere

Bei einer Runde "Mario Kart" oder "League of Legends" konnten Job-Interessierte bei der Karrieremesse "TAG24-Talentgame" mit Arbeitgebern ins Gespräch kommen.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Spielend leicht zum neuen Job - das versprach die Karrieremesse "TAG24-Talentgame" am Samstag im CineStar am Roten Turm.

Rennfahrer Jonas Greif (24) erklärt Claudia den Rennsimulator.
Rennfahrer Jonas Greif (24) erklärt Claudia den Rennsimulator.  © Uwe Meinhold

Am Stand der eins energie probierte sich Jordi Emelio Lohr (15) an einer Runde Mario Kart.

Die einzigartige Idee hinter der Messe kam nicht nur bei ihm an: Auch Madeline Rüdiger (35) von der eins ist sehr zufrieden mit dem Recruiting der anderen Art.

"Das Konzept ist super, um Leute anzulocken." Das Unternehmen fand sogar potenzielle Mitarbeiter für Stellen, die über ein Jahr ausgeschrieben waren.

Ein Highlight auf der Messe: Besucher können mit Jonas Greif (l.) und Streamer Smexy (2.v.l) auf der großen Leinwand Mario Kart spielen.
Ein Highlight auf der Messe: Besucher können mit Jonas Greif (l.) und Streamer Smexy (2.v.l) auf der großen Leinwand Mario Kart spielen.  © Uwe Meinhold

Videospiele bei der "TAG24-Talentgame" machen Messe weniger langweilig

Leo Gräfe (18) und Annemarie Weigel (17) informieren sich über die Möglichkeiten, die sie nach dem Abi haben.
Leo Gräfe (18) und Annemarie Weigel (17) informieren sich über die Möglichkeiten, die sie nach dem Abi haben.  © Uwe Meinhold

Für etwas schüchterne Arbeitssuchende gab es eine Messe-Rallye: Dabei mussten Fragen an den Ständen beantwortet werden - Gesprächseinstieg garantiert.

Leo Gräfe (18) und Annemarie Weigel (17) finden die "Talentgame" entspannter als die Berufsorientierung in der Schule.

"Es ist nicht so gezwungen", erzählt Annemarie. Die Videospiele machen es weniger langweilig - auch wenn die beiden noch nichts gezockt haben. Aber: "Ich will mir noch Battlefield auf der Kinoleinwand ansehen", so Leo.

Adrian Hegewald (25) von der Finanzberatung Horbach findet, dass in der "Talentgame" viel Potenzial stecke: "Die Idee bringt etwas Spannendes mit sich." Er sieht Gaming auch im Bewerbungsprozess, denn: "So kann man Eigenschaften und Werte der Bewerber herausfinden."

Titelfoto: Uwe Meinhold

