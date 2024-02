20 Jahre Opernball: Chemnitz feiert ein rauschendes Fest

Clarissa Steiner (21, l.) und Eric Reißig (21) bereitete das Tanzen mit Strauß bei ihrem Debüt keine Probleme. © Norbert Neumann

Der 20. Chemnitzer Opernball war ein Augen- und Ohrenschmaus für seine knapp 900 Gäste. Die Debütanten hatten es in diesem Jahr mit einer besonderen Herausforderung zu tun. Und OB Sven Schulze (52, SPD) hat einen Vorschlag für das Kulturhauptstadtjahr.

Passend zum 20. Jubiläum stellten am Samstagabend im Opernhaus 20 Debütanten-Pärchen zur Schau, was sie in den vergangenen Wochen geprobt hatten. Zu Johann Strauß' "Morgenblätter" legten sie eine flotte Sohle aufs Parkett - mit einem Blumenstrauß in der Hand. Für die jungen Damen und Herren war dies eine besondere Herausforderung.

"Der Morgenblätter-Walzer hat ganz viele Tempo-Wechsel und ist somit schwierig zu tanzen", sagte Sindy Hohmann (43) von der Tanzschule Köhler-Schimmel, die auch gleichzeitig als Choreografin fungierte.

Allerdings meisterten die Debütanten ihre Aufgabe bravourös. "Es war ein ganz besonderer Moment, so etwas merkt man sich ein Leben lang", erzählte Clarissa Steiner (21), die mit ihrem Tanzpartner Eric Reißig (21) ihr Debüt gab.