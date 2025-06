Wegen Geldsorgen: Kaßberg-Knast hat jetzt Förderverein

Chemnitz - Der Gedenkort Kaßberg-Gefängnis in Chemnitz läuft wegen Mittelkürzungen aktuell auf Sparflamme. Jetzt wurde ein Förderverein gegründet, der die Gedenkstätte unterstützen soll.

Der Förderverein soll laut Jürgen Renz (50) den Gedenkort unterstützen. © Kristin Schmidt

"Wir wollen die Finanzierung des Trägervereins auf breitere Füße stellen. Der Förderverein soll den großen Verein unterstützen, dass zusätzliche Spenden und Sponsoren angeworben werden", erklärt der Vorsitzende des Trägervereins Jürgen Renz (50) zum Zweck der Aktion.

Für die Zukunft hat Renz Hoffnung - auch im Hinblick auf den am Donnerstag beschlossenen Haushalt in der Landeshauptstadt. In den Vereinbarungen wurde abgesprochen, dass Kürzungen für Gedenkstätten-Unterstützung gestrichen werden.