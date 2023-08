20. Todestag vom Nischel-Schöpfer: Er bescherte Chemnitz das Karl-Marx-Monument

Chemnitz - Am heutigen Montag vor genau 20 Jahren starb Lew Kerbel.

Der "Nischel", wie wir ihn kennen. Die Tafel rechts hinter ihm schuf Volker Beier (80). © Ralph Kunz

Der sowjetische Bildhauer hat Chemnitz den monumentalen Marx-Kopf beschert, den Nischel. Einer seiner DDR-Kollegen damals war Volker Beier. Der heute 80-Jährige schuf mit anderen die Schrifttafeln im Hintergrund.

Es sprudelt nur so heraus aus Beier. Klar kann er sich an die Schaffung des Wahrzeichens und an Kerbel erinnern. Der Großbildhauer habe ihn zwar nicht sonderlich leiden können. Aber das auch nur, weil Beier damals, 1969, einige Monate als Meisterschüler bei Kerbels Widersacher Nikolai Wassiljewitsch Tomski (1900-1984) studiert hatte.

Fair und kollegial sei Kerbel trotzdem gewesen. Von ihm sei zum Beispiel der Tipp für die Fassade und den Knick hinterm Marx-Kopf gekommen, damit die Büste nicht so frei im Raum schwebt.