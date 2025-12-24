24 Promis verraten: So feiern wir Weihnachten

Prominent oder nicht - an Heiligabend geht's wohl überall recht gemütlich zu. TAG24 hat bei den Chemnitzer Promis nachgefragt, wie sie feiern.

Von Mario Adolphsen

Chemnitz - Prominent oder nicht - heute und die nächsten Tage geht's wohl überall recht gemütlich zu. Und doch sind die Rituale und Bräuche immer ein klein wenig unterschiedlich ...

Landtagspräsident Alexander Dierks (38, CDU). © Thilo Fuhrmann/PR "Dieses Jahr feiert die Familie bei meinen Eltern in Dresden Weihnachten. Wir werden am späten Nachmittag einen Gottesdienst mit Krippenspiel besuchen. Dann gibt es Bescherung und Essen. An Heiligabend Kassler mit Kartoffelsalat. Die Weihnachtstage werden gemütlich - es gibt Stollen, Plätzchen und sicherlich den ein oder anderen Spaziergang/Wanderung."

Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU)

Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU). © Michael Kappeler/dpa Weihnachten bringt Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) Gans auf den Tisch - selbst zubereitet. "Und weil meine Mutter ein wunderbarer Mensch ist, kümmert sie sich um alles andere wie das Blaukraut und die Klöße." Herrnhuter Sterne gehören für ihn zu den festen Traditionen: "Die habe ich mittlerweile auch in die Staatskanzlei gebracht."

Unternehmerin Linda Hüttner (46)

Unternehmerin Linda Hüttner (46). © Kristin Schmidt "Wir feiern ganz in Familie, mit den Eltern und meinem Bruder. Nachmittags gehen wir zum Krippenspiel in die Adelsberger Kirche. Abends gibt es selbst gebeizten Lachs mit frischgebackenem Brot und Kartoffelsalat mit Würstchen für die Kinder."

Landgerichtspräsident Dominik Schulz (57)

Landgerichtspräsident Dominik Schulz (57). © Ralph Kunz "Wir feiern konservativ im Kreis der kleinen Familie mit traditionellem Weihnachtsbaum, traditioneller Weihnachtsgans und dem einen oder anderen juristischen oder nicht juristischen Geschenk für die studierende Tochter. Sie besucht uns an Weihnachten."

OB Sven Schulze (54, SPD)

OB Sven Schulze (54, SPD). © Sven Gleisberg "Weihnachten ist für mich vor allem das Fest der Familie. Heiligabend gehen wir nachmittags in die Kirche, abends gibt es klassisch Kartoffelsalat mit Würstchen. Am ersten Feiertag kommt dann die ganze Familie zusammen - meine Eltern, Kinder und deren Freunde. Da gibt's in der Regel Ente und abends Raclette."



Polizeipräsident Carsten Kaempf (57)

Polizeipräsident Carsten Kaempf (57). © Ralph Kunz "Aus kulinarischer Sicht wird es dieses Jahr eine kleine Premiere geben: Erstmals wird zum Fest Kaninchenbraten im Hause Kaempf zubereitet." Ansonsten bleibt er seinen Weihnachtstraditionen treu. Carsten Kaempf möchte die Zeit angesichts eines arbeitsreichen, ereignisreichen Jahres im Kreise seiner Familie zum Durchatmen und Entspannen nutzen.



"Kraftverkehr"-Chef Thomas Waldheim (55)

"Kraftverkehr"-Chef Thomas Waldheim (55). © Kristin Schmidt "Wir lassen uns eine frische Gans schmecken. Und Heiligabend sind wir zum ersten Mal im neu sanierten Haus in Mittweida und haben die Familie um uns."

Tanzlehrer Thilo-Kühl Schimmel (52)

Tanzlehrer Thilo-Kühl Schimmel (52). © Ralph Kunz "Wir sind am Montag nach Spanien geflogen - an die Costa del Sol. Ich bin ein Sonnenmensch und sehne mich jede Minute nach Sonnenschein. Weihnachten verbringe ich mit meiner Frau alleine - während unser Sohn mit meinem Vater (Jürgen Schimmel) aktuell eine Weltreise macht. Gegessen wird im Restaurant, bei mir gibt es Steak."

Everest-Bezwinger Jörg Stingl (64)

Everest-Bezwinger Jörg Stingl (64). © Peter Zschage Everest-Bezwinger Jörg Stingl (64) bleibt zum Fest im Flachland. "Die Feiertage verbringen wir dieses Jahr zu Hause unterm Weihnachtsbaum. Meistens feiern wir allerdings innerhalb in der Stadt. Traditionell zum Abendessen gibt es eine Gans. Am 27. Dezember verreisen wir dann."

Gerd Ulbricht (65) vom Chemnitzer Kabarett

Gerd Ulbricht (65) vom Chemnitzer Kabarett. © Chemnitzer Kabarett Gerd Ulbricht (65) vom Chemnitzer Kabarett bleibt daheeme. "Ich feiere dieses Jahr Weihnachten wie immer zu Hause, obwohl ich mir seit vier Jahrzehnten vornehme, Weihnachten woanders zu verbringen. Dann vielleicht im nächsten Jahr. Heiligabend gibt es seit Neuestem traditionelles Abendbrot, wo jeder Seines mitbringt. Am ersten Weihnachtsfeirtag gehen wir essen und am zweiten Feiertag gibt es zu Hause Ente vom Nachbarn."

Dreispringer Max Heß (29)

Dreispringer Max Heß (29). © IMAGO/Chai v.d. Laage Dreispringer Max Heß (29): "Ich fahre mit meiner Freundin und den Eltern zu einem kurzen Skiurlaub in Österreich und freue mich auf die Piste. Ein paar kleine Geschenke für eine Bescherung nehmen wir mit. Was es zu essen gibt, entscheidet sich spontan im Hotel. Zu viel sollte es auch an Weinachten nicht sein, weil das nächste Training schon am 27. Dezember ansteht."

"Weinfreund" und Marx-Bier-Chef Andreas Müller (53)

"Weinfreund" und Marx-Bier-Chef Andreas Müller (53, l.). © Petra Hornig "Weinfreund" und Marx-Bier-Chef Andreas Müller (53) spielt heute Weihnachtsmann: "Erst bei 'Weinfreund' Francesco und dann bei uns in der Familie - und alle wissen, dass ich es bin." Als Festessen gibt es Neunerlei - jedoch nicht so traditionell, dafür etwas aufgepeppt. Am 25. gibt's Ente mit gutem Wein. Danach geht es für Müller und seine Frau zur "Coming Home"-Party im Industriemuseum: "Die ist seit Jahrzehnten ein Muss, weil's immer wieder schön ist, alte Freunde und Bekannte wiederzusehen."

Rico Einenkel (47) vom Erfolgsduo "Stereoact"

Rico Einenkel (47) vom Erfolgsduo "Stereoact". © Ralph Kunz Rico Einenkel (47) vom Erfolgsduo "Stereoact" ("Die immer lacht") feiert ganz bodenständig. "Bei unseren Eltern im Erzgebirge. Das ist für uns jedes Jahr ein ganz besonderer Moment, um runterzukommen und Zeit mit der Familie zu verbringen. Nach den Feiertagen packen wir dann unsere Eltern ein und fahren gemeinsam noch ein paar Tage an die Ostsee. Diese Mischung aus Heimat, Familie und frischer Seeluft ist für uns der perfekte Abschluss des Jahres."

Jörg Knöfel (58), Centermanager der Galerie Roter Turm

Jörg Knöfel (58), Centermanager der Galerie Roter Turm. © Ralph Kunz Jörg Knöfel (58), Centermanager der Galerie Roter Turm: "Für mich endet der Arbeitstag an Heiligabend zum Verkaufsschluss 14 Uhr. Danach wird ganz in Ruhe und nur im engsten Familienkreis gefeiert. Bei uns kommt Hase auf den Tisch und eine gute Flasche Wein. Die Adventszeit ist immer sehr hektisch, deshalb werde ich wohl früh schlafen gehen. An den Feiertagen habe ich dann wieder Energie für Familienbesuche."

Erik Majetschak (25) von Erzgebirge Aue

Erik Majetschak (25) von Erzgebirge Aue. © Picture Point / Sven Sonntag Erik Majetschak (25), Fußballprofi von Drittligist Erzgebirge Aue, freut sich auf ein kurzes Durchschnaufen über die Feiertage, ehe es am 2. Januar wieder ins Mannschaftstraining geht. "Ich feiere mit meinem Bruder, Familie, Großeltern. Wir werden uns die paar Tage zusammensetzen und ruhig feiern."

Robin Lenk (41), Sportdirektor vom FSV Zwickau

Robin Lenk (41), Sportdirektor vom FSV Zwickau. © Picture Point / Sven Sonntag Bei Robin Lenk (41), Sportdirektor des Regionalligisten FSV Zwickau, wird in großer Runde mit Familie gefeiert. Was auf den Tisch kommt, durften in diesem Jahr die Kinder entscheiden. "Ihr Wunschessen ist Bratwurst mit Rot- sowie Sauerkraut und Klöße."

Prof. Dr. Mathias Hänel (61), renommierter Krebsspezialist und Chefarzt am Klinikum Chemnitz

Prof. Dr. Mathias Hänel (61). © Klinikum Chemnitz Prof. Dr. Mathias Hänel (61), renommierter Krebsspezialist und Chefarzt am Klinikum sowie ab 28. Dezember neues Mitglied im Aufsichtsrat des Chemnitzer FC, verbringt Weihnachten im Familienkreis. Dabei gibt es traditionell Kartoffelsalat und Würstchen.

Sachsens Bestseller-Königin Sabine Ebert (67)

Sachsens Bestseller-Königin Sabine Ebert (67). © Holm Helis Sachsens Bestseller-Königin Sabine Ebert (67) sucht nach einem sehr anstrengenden Jahr (im November erschien ihr 16. historischer Roman "Der Silberbaum - Das Ende der Welt") Erholung und Stille. "Dies ist Zeit für die Familie, für gutes Essen, mit Liebe ausgewählte Geschenke, lange nicht geführte Gespräche, Glockenläuten, brennende Kerzen."

Christoph Dittrich (59), Generalintendant der Theater Chemnitz

Christoph Dittrich (59), Generalintendant der Theater Chemnitz. © Kristin Schmidt Christoph Dittrich (59), Generalintendant der Theater Chemnitz, ist ausnahmsweise froh, dass heute gar keine Vorstellungen stattfinden. "Deshalb kann auch niemand krank werden und nichts kann auf der Bühne schiefgehen. Ich werde beruhigt in diesen wunderschönen Tag gehen. Bei unserem traditionellen Ausflug ins Erzgebirge genießen wir das Beisammensein in der Familie und sitzen später bei Köstlichkeiten nach alter Familientradition am Weihnachtsbaum."

Generalmusikdirektor Benjamin Reiners (42)

Generalmusikdirektor Benjamin Reiners (42). © Theater Chemnitz/Nasser Hashemi "Auch der Heilige Abend ist bei uns zu Hause von viel Musik geprägt. Nach dem Besuch eines Gottesdienstes werden daheim viele Weihnachtslieder gesungen und fleißig musiziert, von Ausschnitten aus Bachs Weihnachtsoratorium bis hin zur Weihnachtsbäckerei. Erst danach gibt es die Bescherung, viel traditionelles Essen, gute Getränke und Gespräche und Spiele bis spät in die Nacht."

Gastronom Henrik Bonesky (47)

Gastronom Henrik Bonesky (47) © Kristin Schmidt "Heute kommen alle zu uns, weil wir den größten Tisch in der Familie haben." Die Liebsten werden mit traditionellem Kartoffelsalat verpflegt und einer modernen Interpretation des Klassikers mit Süßkartoffel, Kokosmilch und Koriander. Allerdings: "Durch die Arbeit haben wir nur spärlich dekoriert. Aber das ist nicht schlimm - Hauptsache, wir sind alle beisammen."



"MDR Sachsen"-Radiomoderator Silvio Zschage (46)

"MDR Sachsen"-Radiomoderator Silvio Zschage (46, l.) © Ove Landgraf "MDR Sachsen"-Radiomoderator Silvio Zschage (46) hat seine Familie zu einem Kurzurlaub im winterlichen Österreich überredet. "Ich möchte einfach eine weiße Weihnacht erleben. Am 24. Dezember fahren wir gleich nach meiner Morningshow los, nach Alpendorf - dann kann ich meine neuen Ski ausprobieren."



MDR-Moderator René Kindermann (50)

MDR-Moderator René Kindermann (50) © Eric Münch MDR-Moderator René Kindermann (50) feiert Weihnachten mit seiner Frau Katja unter Polarlichtern - in der norwegischen Stadt Tromsø, rund 350 Kilometer nördlich des Polarkreises. "Eigentlich wollten wir nur zu zweit fahren", so Kindermann. Aber da rebellierte Sohn Carlo. Nun gucken sie zu dritt in den flimmernden Nachthimmel und hatten bereits eine achtstündige Schlittenhundefahrt am 23. Dezember gebucht.

Schlagersängerin und MDR-Moderatorin Uta Bresan (60)