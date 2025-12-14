Rührende Liebes-Story: So lernten sich Nita aus Bali und Michael aus Chemnitz kennen

Eine internationale Liebesgeschichte: Nita aus Bali und Michael aus Chemnitz lernten sich in einem türkischen Hotel kennen - sie war Masseurin, er Kunde.

Von Lena Plischke

Chemnitz/Lunyuk - Wenn Michael und Nita heute in ihrem kleinen Massagestudio in Chemnitz nebeneinandersitzen, wirkt ihre Nähe selbstverständlich. Ist sie aber nicht. Hinter ihnen liegt ein Weg, der in einem türkischen Hotel begann – und sie über drei Länder geführt hat.

Die Liebe zwischen Michael und Nita begann 2022 in der Türkei. Er reiste ihr nach Bali hinterher. © Sven Gleisberg 2022 sitzt der Chemnitzer Unternehmer Michael Giersberg (38) im Urlaub auf einer Massageliege. Nita Handayani (27), die aus Bali stammt und in der Türkei arbeitet, massiert schweigend. "Ich war einfach ihr Kunde", sagt er. Doch er kommt am nächsten Tag wieder. Und am übernächsten. Nita lacht: "Mein Chef dachte schon, da läuft etwas. Aber ich habe gar nichts gemacht." Bei der letzten Massage drückt er ihr seinen Instagram-Namen in die Hand. Nita ignoriert ihn – drei Monate lang. Aus Vorsicht, aus Unsicherheit. Bis sie schließlich "Hi" schreibt. Michael: "Ich habe gewartet." Es folgen Nachrichten, Videoanrufe, Besuche. "Ich habe gesehen, wie viel er sich bemüht. Das hatte ich nie erlebt", sagt Nita. Doch je näher sie sich kommen, desto klarer wird: Diese Beziehung muss stärker sein als Bürokratie, Grenzen und kulturelle Unterschiede. 2024 heiraten sie, erst standesamtlich in der Türkei. Später reisen sie in Nitas Heimat: ein kleines balinesisches Dorf, abgeschieden zwischen Kokospalmen und Reisfeldern. "Viele dort haben noch nie einen europäischen Mann gesehen", erzählt Nita. Kinder laufen zuerst weg, kommen dann in Trauben zurück, tuscheln, filmen, lachen. Für Michael ist es wie ein Eintauchen in eine andere Zeit: offene Türen, duftende Räucherstäbchen, Tempelklänge.

Ungewohnte Rituale bei balinesischer Hochzeit

Nita (27) und Michael (38) haben 2024 traditionell auf der Insel West Nusa Tenggara geheiratet. © privat Die Hochzeitszeremonie ist intensiv, voller Rituale, die Generationen überdauert haben. "Sie haben mich in Tücher gewickelt, mir Blumen gereicht, Gebete gesprochen – ich habe einfach mitgemacht", sagt Michael. Ein Moment verändert vieles: Die Familie gibt ihm einen balinesischen Namen – I Gede Purna Bawa. Ein Name, der "Vollständigkeit" und "Neubeginn" bedeutet. Michael sagt: "Das war ein großer Schritt. Ich habe mich dadurch wirklich aufgenommen gefühlt." Der Priester spuckt symbolisch zur Reinigung zur Seite. Ein Moment, der ihn überrascht. Nita lächelt: "Für meine Familie war es wichtig, dass er das alles akzeptiert. Dadurch haben sie ihn wirklich angenommen." Heute leben Nita und Michael in Chemnitz und hier beginnt ein ganz eigenes Kapitel. Für Nita ist Deutschland anfangs überwältigend: die Kälte, die Struktur, die Genauigkeit. "In meinem Land essen wir, wenn wir Hunger haben. Hier gibt es Zeiten für alles – sogar für Kuchen", sagt sie lachend. Chemnitz empfindet sie als ruhig und sauber. "Die Luft ist so anders. Ich habe mich erst an die Stille gewöhnen müssen." Auch die deutschen Gewohnheiten sind für sie ein Lernprozess: Termine, Pünktlichkeit, Formulare. "Hier muss alles offiziell sein. Bei uns macht man vieles spontan."

Nita eröffnet balinesisches Massagestudio in Chemnitz