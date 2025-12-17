So schön ist der Weihnachtszirkus in Chemnitz

Chemnitz - Mit einer großen Premiere startet am Donnerstag der Weihnachtszirkus in Chemnitz auf dem Hartmannplatz in die neue Saison. Schon bei der Generalprobe am Mittwoch waren die Ränge gut gefüllt, die Stimmung im Zelt ausgelassen - das Publikum ging von der ersten Minute an begeistert mit. Vorhang auf, Manege frei!

Volle Ränge und beste Stimmung: Das Publikum feierte die Artisten bereits bei der Generalprobe mit viel Applaus. © Uwe Meinhold

Technik, Licht und Showelemente harmonierten, während die Artisten ihre Programme mit voller Energie präsentierten.

22 Kinder aus der dritten Klasse der Chemnitzer Schlossschule waren auf Einladung von TAG24 dabei und erlebten den Weihnachtszirkus von Sachsenpalast als Erste.

Staunende Blicke, Gelächter und pure Freude begleiteten die Aufführung von Anfang bis Ende. "Wir haben uns sehr über die Einladung gefreut! Die Kinder freuen sich schon wochenlang darauf", sagte Jennifer Hoppe (39), die die Klasse begleitete. Für viele der Kinder war es der erste Besuch in einem Weihnachtszirkus.

Die Show setzt auf eine Mischung aus Akrobatik, viel Humor und moderner Inszenierung. Internationale Künstler zeigen waghalsige Nummern in der Luft, beeindruckende Partnerakrobatik sowie Schleuderbrett- und Springseilakrobatik.