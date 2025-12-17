So schön ist der Weihnachtszirkus in Chemnitz
Chemnitz - Mit einer großen Premiere startet am Donnerstag der Weihnachtszirkus in Chemnitz auf dem Hartmannplatz in die neue Saison. Schon bei der Generalprobe am Mittwoch waren die Ränge gut gefüllt, die Stimmung im Zelt ausgelassen - das Publikum ging von der ersten Minute an begeistert mit. Vorhang auf, Manege frei!
Technik, Licht und Showelemente harmonierten, während die Artisten ihre Programme mit voller Energie präsentierten.
22 Kinder aus der dritten Klasse der Chemnitzer Schlossschule waren auf Einladung von TAG24 dabei und erlebten den Weihnachtszirkus von Sachsenpalast als Erste.
Staunende Blicke, Gelächter und pure Freude begleiteten die Aufführung von Anfang bis Ende. "Wir haben uns sehr über die Einladung gefreut! Die Kinder freuen sich schon wochenlang darauf", sagte Jennifer Hoppe (39), die die Klasse begleitete. Für viele der Kinder war es der erste Besuch in einem Weihnachtszirkus.
Die Show setzt auf eine Mischung aus Akrobatik, viel Humor und moderner Inszenierung. Internationale Künstler zeigen waghalsige Nummern in der Luft, beeindruckende Partnerakrobatik sowie Schleuderbrett- und Springseilakrobatik.
Wassershow begeistert mit meterhohen Fontänen
Das spektakulärste Highlight ist jedoch die Wassershow. Meterhohe Fontänen, die zu Musik und Licht in die Höhe schießen, verwandeln die Manege in eine Bühne aus Wasser. Gäste in den ersten Reihen werden vorsorglich mit Regencapes und Schirmen ausgestattet.
Wer die Show selbst erleben will: Der Weihnachtszirkus ist ab Donnerstag bis zum 6. Januar täglich (außer Heiligabend) auf dem Hartmannplatz zu sehen, jeweils 15 Uhr und 19 Uhr.
Tickets gibt es ab 20 Euro (Kategorie 5), ermäßigt ab 15 Euro. Karten sind vor Ort an der Zirkuskasse oder unter eventim.de erhältlich.
