30 Jahre Coiffeur Krug in Chemnitz: So wird das große Jubiläum gefeiert

Chemnitz - Edgar Krug (55) ist eine feste Größe in Chemnitz : Seit drei Jahrzehnten steht der Coiffeur in seinem Salon in der Augustusburger Straße an der Schere. Für das große Jubiläum am 1. März plant er einen Ausflug mit seinen langjährigen Mitarbeiterinnen.

Edgar Krug (55) gehört zu den renommiertesten Friseuren der Stadt. © Kristin Schmidt

"Wir fahren am Wochenende nach Berlin, gehen zusammen essen und besuchen den Friedrichstadt-Palast", erzählt Krug. Mit dem Ausflug möchte er sich bei seinen Mitarbeiterinnen bedanken, die ihm teilweise seit mehr als 20 Jahren die Treue halten.

Besondere Jubiläumsangebote für Kunden plant der Friseur bewusst nicht. "Wir haben erst im November den Laden komplett neu gestaltet - mit neuem Farbkonzept und neuen Tapeten. Davon haben unsere Kunden langfristig mehr", sagt er.

Trotzdem freut sich Krug, wenn Stammkunden bei ihrem Termin mit ihm auf das Jubiläum anstoßen wollen. Viele von ihnen kommen schließlich ebenfalls seit Jahrzehnten zu ihm.

Als Botschafter für Wella Professionals und für internationale Fotoshootings reiste Krug um die ganze Welt. "Ich war auf allen Kontinenten - außer Australien", sagt er. Außerdem gehört er zu den Leitern der Akademie des Intercoiffure Mondial in Paris.

Immer im Herzen dabei: Chemnitz. "Ich bin sehr gern hier, es ist nicht so hektisch wie andere Städte." Ein Ausgleich, den er auch braucht. "Die große Leinwand macht Spaß, aber zieht Energie." Und: "Die Chemnitzer, die zu mir kommen, lieben schöne Haare!"