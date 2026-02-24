Chemnitz: Wismut-Oper "Rummelplatz" gewinnt Festival-Award

Große Auszeichnung für das Chemnitzer Opernhaus. Die Oper "Rummelplatz" hat in Regensburg den "Oper! Award" in der Kategorie "Bestes Festival" gewonnen.

Von Mario Adolphsen

Chemnitz/Regensburg - Große Ehre für die Chemnitzer Theater: Die Uraufführung der Oper "Rummelplatz" (20. September 2025) sowie das begleitende Programm – eine Schreibwerkstatt und eine mehrtägige Fachkonferenz im Rahmen des KuHa-Programms – wurden am Montagabend in Regensburg mit dem "Oper! Award" in der Kategorie "Bestes Festival" ausgezeichnet.

Stolze Preisträger: Generalintendant Christoph Dittrich (59, l.) und Komponist Ludger Vollmer (64).
Stolze Preisträger: Generalintendant Christoph Dittrich (59, l.) und Komponist Ludger Vollmer (64).  © Opera Awards / Sylvian Guillot

"Was tut man als Opernhaus, wenn man eine vielversprechende Uraufführung stemmen möchte, aber die Mittel begrenzt sind? Man setzt sich dafür ein, dass der eigene Standort Europäische Kulturhauptstadt wird", heißt es in der Jury-Begründung.

"Mit dem dadurch fließenden Geld beauftragt man eine berühmte Autorin und einen erfahrenen Komponisten, ein Stück Weltliteratur zu vertonen, das in der Region spielt. Drumherum baut man ein prominent besetztes Symposium als Festival im Festival. Das Ergebnis: ein Riesenerfolg."

Die Musik zur Oper "Rummelplatz" nach dem gleichnamigen Wismut-Roman von Werner Bräunig (1934–1976) wurde eigens für Chemnitz von Komponist Ludger Vollmer (64), das Libretto von Star-Autorin Jenny Erpenbeck (58) geschrieben.

Die Oper ist ein Publikums-Hit, alle Termine bis Saisonende sind bereits ausverkauft.

Die Oper "Rummelplatz" zeigt das harte Leben der Wismut-Kumpel in den 50er-Jahren - auch unter Tage.
Die Oper "Rummelplatz" zeigt das harte Leben der Wismut-Kumpel in den 50er-Jahren - auch unter Tage.  © Theater Chemnitz/Nasser Hashemi
Theatersprecherin Theresa Schultz verspricht: "In der Spielzeit 2026/27 wird 'Rummelplatz' als Wiederaufnahme erneut zu erleben sein."

Titelfoto: Bildmontage: Theater Chemnitz/Nasser Hashemi, Opera Awards / Sylvian Guillot

