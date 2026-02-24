Schlemmer-Jubiläum bei den Klaffenbacher Genusstagen

Chemnitz - Eine köstliche Versuchung feiert Jubiläum: Ab Freitag locken die 10. Klaffenbacher Genusstage Feinschmecker ins Wasserschloss in Chemnitz . Dort können Besucher auf drei Etagen probieren, einkaufen und selbst tätig werden.

Konditormeisterin Karin Kowanda (45, l.) bringt eine Jubiläumstorte mit. Projektleiterin Annekathrin Haufe (42) von C3 und Niclas-Maurice Becher (22) zeigen Fischspezialitäten aus Zschorlau. © Uwe Meinhold

Ob Marmeladen und Chutneys aus der Region, handgemachte Macarons und Eis, Sauerteig-Pasta, feine Öle, deftige Wurst, Käse - wer gutes Essen liebt, wird fündig. Dazu gibt's Verkostungen und Vorträge über Schokolade, Wein und Whisky.

"Unter den 34 Anbietern sind viele, die bei den Besuchern seit Jahren gut ankommen, aber auch etwa ein Viertel, die neu dabei sind", sagt Annekathrin Haufe (42) vom Veranstalter C3.



Die Leukersdorfer Konditorei Seifert überrascht im Jubiläumsjahr die ersten zehn Gäste jedes Tages mit einem Stück Zitronen-Himbeer-Torte. Alle anderen können die neuesten Törtchen-Kreationen probieren. "Eine davon ist Grapefruit-Gin-Mascarpone", verrät Konditormeisterin Karin Kowanda (45).

Neuling Niclas-Maurice Becher (22) bringt Fisch-Feinkost aus Zschorlau mit. "Wir wollen die Chemnitzer auf den Geschmack bringen." Die vietnamesische Küche können Besucher in Workshops bei Lan's Soul Kitchen entdecken.