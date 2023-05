60.000 Euro Schulden! So hart kämpft eine junge Chemnitzerin für ihren Tanzstudio-Traum

Dass sie nach dem großen Umbau in ihrem eigenen Tanzstudio steht, konnte die junge Chemnitzerin kaum glauben. "Das ist alles so wahnsinnig schnell an mir vorbeigezogen", sagt sie.

Nach dem Abitur in Mittweida jobbte sie hier und da. Doch der Traum vom eigenen Tanzstudio ließ Batul nicht los. Als sie sah, dass in der ERMAFA-Passage eine große Gewerbefläche freistand, fackelte sie nicht lang und unterschrieb im Juli 2022 den Mietvertrag.

Batul strahlt in ihrem eigenen Tanzstudio. Der Weg dahin war allerdings nicht einfach. © Uwe Meinhold

Mittlerweile hat sie sechs Trainer angestellt, gibt aber auch selbst Tanzunterricht. Die Kurse sind voll, Batul hat einen engen Terminkalender.

An Urlaub ist derzeit nicht zu denken. "In diesem Jahr gibt es noch so viel zu tun", erzählt die 20-Jährige. Einige Umbauarbeiten stehen noch an - unter anderem sollen die Tanzfläche und Lounge mit einer Wand abgetrennt werden.

Allgemein ist das Leben als Selbstständige nicht einfach, auch finanziell. Batul kann zwar alle Fixkosten decken und ihre Mitarbeiter bezahlen, für sie selbst bleibt allerdings bisher nichts übrig. Das soll sich in Zukunft ändern. Durch mehr Events soll mehr Geld in die Kasse gespült werden.

Und wenn das ganze Projekt scheitert? Mit diesem Gedanken geht die 20-Jährige ganz offen um. Ihr sei das Risiko des Scheiterns und einer Insolvenz bewusst. Trotz dieser Gedanken hat sie den Mut, weiterzumachen. Aufgeben ist keine Option.

Ohnehin hatte sie in ihrem Leben viel zu kämpfen gehabt. Der Tod ihrer Mutter - sie war damals sechs Jahre alt - war ein Schicksalsschlag für Batul. Das Tanzen gab ihr immer Halt, "dann bin ich in einer anderen Welt."



Auch in der Schule hatte sie es nicht einfach, erlebte Ausgrenzung. "Ich stand oft auf der Schattenseite des Lebens. Mit meinem Tanzstudio will ich endlich auf der schönen Seite des Lebens stehen."