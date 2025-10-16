Abschied für Tatra-Bahnen in Chemnitz steht bevor

Chemnitz - Die Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) verabschiedet sich von den letzten beiden Tatra-Bahnen des Modells T3D-M.

Die CVAG verabschiedet sich von den letzten beiden Tatra-Bahnen des Modells T3D-M. (Archivbild) © Peter Zschage

Deshalb finden am Sonntag Sonderfahrten statt.

Die Bahnen fahren von 11 bis 17 Uhr zwischen Hauptbahnhof und Altchemnitz.

Danach setzt sie das Straßenbahnmuseum als Arbeitswagen oder als historische Fahrzeuge ein.

Die Modell-Reihe wurde zwischen 1981 und 1988 gebaut, in den 90ern modernisiert. Laut Museum werden diese Wagen "seit 2019 durch moderne Fahrzeuge des Herstellers Škoda abgelöst".