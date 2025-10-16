Smexy zu Gast beim "TAG24-TalentGame": Chemnitzer YouTuber fordert Nachwuchs zum Kino-Duell

YouTuber Smexy ist zu Gast beim TAG24‑TalentGame und fordert Berufseinsteiger auf der Kinoleinwand heraus.

Von Raik Bartnik, Amelie Fromm

Chemnitz - Chris Schneider (32) alias Smexy verdient mit Videospielen Geld. Dass es einmal so weit kommt, hätte er früher nicht gedacht. Am Samstag ist der Streamer zu Gast auf der Karrieremesse "TAG24-TalentGame", wo er sich mit Besuchern auf der Leinwand duelliert.

Besucher der "TalentGame" können am Samstag gegen Chris Schneider (32) alias Smexy spielen. © Uwe Meinhold Bekannt wurde Smexy ums Jahr 2016 mit Videos über die Fußball-Videospielreihe "EA FC" (ehemals "FIFA"). Fußball war schon immer seine Leidenschaft - er spielte selbst beim CFC, später beim VfB Fortuna. "Ich wollte immer Fußballer werden", erzählt er. "Durch das Streaming hatte ich nicht mehr die Möglichkeit, zum Fußball zu gehen. Ich musste mich entscheiden." Chemnitz Kultur & Leute Der Schrei zieht - Munch-Ausstellung öffnet länger Der Bildschirm gewann, und auch wenn es ihm wehtut, war es die richtige Entscheidung, sagt er. Neben Videos und Livestreams auf Twitch und YouTube beschäftigt er sich auch mit Sport-Sammelkarten.

Streaming klingt leichter, als es ist

2024 hatte die TalentGame mit jeder Menge zufriedener Firmenkunden ihre Feuertaufe. © Uwe Meinhold "Das Körperliche ist vielleicht nicht anstrengend, aber psychisch ist es intensiv, weil du mit den Aufrufzahlen umgehen musst", sagt Schneider. "Du arbeitest selbst und ständig." Bei ihm waren das bis zu 100 Stunden pro Woche. Urlaub? Fehlanzeige. Dass die "TalentGame" Zocken und Berufsorientierung verbindet, findet er super. "Es ist etwas, das es so noch nicht gibt. Firmen, die Gaming ernst nehmen, gehen den richtigen Schritt. Das ist genau das, was junge Leute heute anspricht." Chemnitz Kultur & Leute Pssst! Stiller Buchclub jetzt auch in Chemnitz Am meisten freut sich Schneider auf die Begegnung mit den Besuchern: "Ich bin gespannt, ob mich noch viele kennen - meine Community ist mit mir älter geworden." Und: "Vielleicht finde ich einen Job, wenn es bei mir mal nicht mehr läuft", scherzt er.

Zwei Jugendliche spielen ein Videospiel bei der "TalentGame" im vergangenen Jahr. © Kristin Schmidt

Zocken, bis der Job kommt! So funktioniert das TalentGame