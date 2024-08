Acht Ausflugstipps für den letzten Samstag in den Sommerferien

Die Sommerferien neigen sich in Sachsen dem Ende. Doch vorher gibt es in Chemnitz und Umgebung auch am heutigen Samstag noch viel zu erleben.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Die Sommerferien neigen sich in Sachsen dem Ende. Doch bevor der Ernst des Lebens wieder losgeht, gibt es in Chemnitz und Umgebung auch am heutigen Samstag noch viel zu erleben.

#3000Garagenkonzert

Chemnitz - Die Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 lädt zu einem Konzert im Garagenhof am Lehngut (Am Lehngut 20) ein. Freut Euch auf ein abwechslungsreiches Programm im alten LPG-Garagenhof. Mit Musik von Duo Lintonix, the and the dead bitches und Eikenlob. Für Speisen und Getränke ist gesorgt! Bei starkem Regen findet die Veranstaltung nicht statt. Der Eintritt ist frei.

Mit dabei ist das Duo Lintonix aus Leipzig. © PR/Sandra Ludewig

Weinfest

Chemnitz - In der Chemnitzer Innenstadt dreht sich aktuell wieder alles rund um den Wein. Winzer, Gastronomen und Schausteller haben ihre Zelte auf dem Markt aufgeschlagen und bieten viel Abwechslung. Doch auch für Nicht-Weinliebhaber gibt es viel zu probieren. Das Weindorf hat von 11 bis 0.30 Uhr geöffnet.

In guter Gesellschaft und bei leckeren Drinks könnt Ihr auf dem Weinfest eine schöne Zeit verbringen. © Kristin Schmidt

Baggern für Kids

Chemnitz - Im Chemnitz Center kann gebaggert werden: In der Sandbaggerwelt sorgt neben vielen kleinen Baggern, Traktoren und Sandspielzeug vor allem ein Highlight für leuchtende Kinderaugen: Dort steht auch ein echter Bagger. Für die Eltern wurden rings um die Sandwelt Liegestühle aufgestellt, um den Kleinen beim Buddeln und Spielen zuzuschauen.

Wenn auch nur zum Bestaunen: Ein echter Bagger steht ebenfalls im Chemnitz Center. © Sven Gleisberg

Schulanfangsfahrten

Chemnitz - Bei der Parkeisenbahn Chemnitz ist am heutigen Samstag "Tag des Schulanfängers". Zwischen 13 und 18 Uhr haben Abc-Schützen mit Zuckertüte im Gepäck freie Fahrt. Mit von der Partie ist Parkbahnmaus Klaus und um 17.50 Uhr fährt auch das Sandmännchen mit durch den Küchwald. Der Fahrpreis kostet ab 3 Euro, ermäßigt ab 2 Euro.

Auf Zuckertüten-Fahrt mit der Parkeisenbahn. © Ralph Kunz

Rock am Teich

Schneeberg - Das Erzgebirge rockt! Ganz besonders am heutigen Samstag am Filzteich Schneeberg (Am Filzteich 3). Mit dabei sind in diesem Jahr "VOLBEAT - A Tribute to Rock'n'Roll" und "New Jersey (Bon Jovi Tribute Band)". Um 19 Uhr beginnt der Einlass, um 20.30 Uhr das Konzert. Tickets gibt es bei LEC-Ticket.

Freut Euch auf "VOLBEAT" und "New Jersey". © PR

Malle-Party

Zwickau - Die Villa Mocc (Humboldtstraße 14) holt den Ballermann-Wahnsinn nach Zwickau. Von 21 bis 3 Uhr wird das "We Love Malle Open Air" gefeiert. Als Line-up ist Malle Anja vor Ort, DJ Dundee sorgt für die passenden Malle-Hits von früher bis heute. Auch Sangria-Eimer, Biertrichter und jede Menge andere Drinks werden nicht fehlen. Die Tickets kosten 15 Euro.



Sangria-Eimer, Biertrichter und jede Menge andere Drinks warten auf Euch bei der Malle-Party. (Symbolbild) © 123RF/maxbelchenko777

Sommer im Hof

Chemnitz - Im Hof des Chemnitzer Weltecho (Annaberger Straße 24) findet am heutigen Samstag ab 16 Uhr der "Sommer im Hof" statt. Dort wartet auf Euch ein wundervolles Fleckchen Erde zum Sitzen, Musikhören, Arbeiten, Entspannen oder einfach zum Sein. Um 21 Uhr wird dann der Film "Moonrise Kingdom" gezeigt. Einlass ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Für einen gemütlichen Samstagnachmittag ist das Weltecho der perfekte Anlaufort. © Maik Börner

Badespaß in Chemnitz und Umgebung

Auf ins kühle Nass in einem Freibad in Deiner Nähe. (Symbolbild) © 123RF/teksomolika