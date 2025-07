Malerin wird gewürdigt - aber nur vor den Toren von Chemnitz

Augustusburg/Chemnitz - In der Kunst haben es Frauen schwer, in Chemnitz schwerer. Wie die hier geborene Elisabeth Ahnert (1885 bis 1966), die als eine der bedeutendsten deutschen Malerinnen des 20. Jahrhunderts mit der Benennung einer Straße gewürdigt werden sollte - was im Stadtrat bereits zweimal scheiterte.