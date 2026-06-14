Annotopia-Erfolg auf Augustusburg: Nächstes Festival schon in Planung

Augustusburg - Rund 4000 Besucher tauchten am Wochenende beim ersten Annotopia Festival auf der Augustusburg (Landkreis Mittelsachsen ) in die Welt der Fantasy ein.

Lida (23, v.l.), Jeanine (21), Laura (22) und Devilsline (23, v.l.) kamen aus dem Raum Freiberg zum Festival und ließen sich mit Schnecke "Fred" fotografieren. © Uwe Meinhold

Im Schlosshof trafen Fabelwesen aller Art aufeinander: Elfen und Drachen, Wikinger und Römer bis zu Gestalten aus "Star Wars" oder "Herr der Ringe".

Die Veranstalter planen schon für nächstes Jahr.

Lisa-Marie Hartlage von Noa-Entertainment: "Wir haben ganz viel positive Reaktionen erhalten und wollen gern wiederkommen. Dafür ist das Wochenende vom 11. bis 13. Juni 2027 vorgesehen."