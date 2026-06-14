Annotopia-Erfolg auf Augustusburg: Nächstes Festival schon in Planung

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Am Wochenende fand das erste Annotopia-Festival auf Schloss Augustusburg statt. Das Festival war so ein Erfolg, dass schon für das nächste Jahr geplant wird.

Von Mandy Schneider

Augustusburg - Rund 4000 Besucher tauchten am Wochenende beim ersten Annotopia Festival auf der Augustusburg (Landkreis Mittelsachsen) in die Welt der Fantasy ein.

Lida (23, v.l.), Jeanine (21), Laura (22) und Devilsline (23, v.l.) kamen aus dem Raum Freiberg zum Festival und ließen sich mit Schnecke "Fred" fotografieren.
Lida (23, v.l.), Jeanine (21), Laura (22) und Devilsline (23, v.l.) kamen aus dem Raum Freiberg zum Festival und ließen sich mit Schnecke "Fred" fotografieren.  © Uwe Meinhold

Im Schlosshof trafen Fabelwesen aller Art aufeinander: Elfen und Drachen, Wikinger und Römer bis zu Gestalten aus "Star Wars" oder "Herr der Ringe".

Die Veranstalter planen schon für nächstes Jahr.

Lisa-Marie Hartlage von Noa-Entertainment: "Wir haben ganz viel positive Reaktionen erhalten und wollen gern wiederkommen. Dafür ist das Wochenende vom 11. bis 13. Juni 2027 vorgesehen."

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"Greenthing" reiste aus Amsterdam zum Annotopia-Festival auf die Augustusburg.
"Greenthing" reiste aus Amsterdam zum Annotopia-Festival auf die Augustusburg.  © Uwe Meinhold
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Augustusburg ist der vierte Standort für das Annotopia Festival, das seit 2018 ausgerichtet wird und sich bisher in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg mit jeweils bis zu 10.000 Besuchern etabliert hat.

Titelfoto: Uwe Meinhold

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