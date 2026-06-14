Annotopia-Erfolg auf Augustusburg: Nächstes Festival schon in Planung
Augustusburg - Rund 4000 Besucher tauchten am Wochenende beim ersten Annotopia Festival auf der Augustusburg (Landkreis Mittelsachsen) in die Welt der Fantasy ein.
Im Schlosshof trafen Fabelwesen aller Art aufeinander: Elfen und Drachen, Wikinger und Römer bis zu Gestalten aus "Star Wars" oder "Herr der Ringe".
Die Veranstalter planen schon für nächstes Jahr.
Lisa-Marie Hartlage von Noa-Entertainment: "Wir haben ganz viel positive Reaktionen erhalten und wollen gern wiederkommen. Dafür ist das Wochenende vom 11. bis 13. Juni 2027 vorgesehen."
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Augustusburg ist der vierte Standort für das Annotopia Festival, das seit 2018 ausgerichtet wird und sich bisher in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg mit jeweils bis zu 10.000 Besuchern etabliert hat.
Titelfoto: Uwe Meinhold