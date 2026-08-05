Wettbewerb im Shopping-Center: Wer hat die schönste Katze von Chemnitz?

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In der Sachsen-Allee in Chemnitz wird derzeit die schönste Katze der Stadt gesucht. Bis Samstag kann noch für die Stubetiger abgestimmt werden.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Miezen, so weit das Auge reicht. Burzel, Karlheinz, Bob, Boris Lecker oder doch Cleo Bri von Heideblümchen? Die Auswahl beim Fotowettbewerb zum "Tag der Katze" in der Sachsen-Allee in Chemnitz ist vielfältig.

Zum "Tag der Katze" wird in der Sachsen-Allee die schönste Katze gesucht.
Zum "Tag der Katze" wird in der Sachsen-Allee die schönste Katze gesucht.  © IMAGO/Ardea

Für die Katzenhalter, die ihre Lieblinge ins Rennen geschickt haben, steht die Gewinnerin oder der Gewinner ohnehin fest: die eigene Samtpfote.

Bis zum Samstag können auch Kunden von "Fressnapf" mit einem Sticker, den sie bei einem Einkauf ab 10 Euro erhalten, für eines der ausgestellten Fotos abstimmen und die schönste Katze krönen.

Ludwig (4) hat sich die Bilder genau angeschaut. Seine Stimme gab er Jack, Loke und Anna, die gemeinsam auf einer Toilette zu sehen sind. Seine Begründung: "Das ist am lustigsten!"

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Kadien (7) brachte gemeinsam mit seiner Mama Claudia (40) ein Foto ihres Katers Gringo (5) mit. "Hoffentlich bekommt er noch viele Stimmen", sagt er. Noch bis Donnerstag können weitere Katzenfotos für den Wettbewerb eingereicht werden.

Ludwig (4) und seine Eltern Tina Uhlmann (33) und Steve Klaumünzner (38) haben für drei Katzen auf dem Klo abgestimmt.
Ludwig (4) und seine Eltern Tina Uhlmann (33) und Steve Klaumünzner (38) haben für drei Katzen auf dem Klo abgestimmt.  © Kristin Schmidt
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Claudia Schwalm (40) und Sohn Kadien (7) nehmen mit ihrem Kater Gringo (5) am Wettbewerb teil.
Claudia Schwalm (40) und Sohn Kadien (7) nehmen mit ihrem Kater Gringo (5) am Wettbewerb teil.  © Kristin Schmidt

Die Stimmen werden am Samstag, dem "Internationalen Tag der Katze", ausgewertet. Auf die ersten vier Plätze wartet jeweils ein Kratzbaum.

Neben dem Fotowettbewerb gibt es weitere Aktionen vor Ort: Besucher können an einem Glücksrad drehen, Rabatte nutzen und sich an einem Stand über die Arbeit von Tierheimen informieren.

Titelfoto: Kristin Schmidt

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