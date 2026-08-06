Blick hinter die Kulissen: Die langen Tage der Gastronomen beim Chemnitzer Weinfest

Chemnitz - Für die Besucher beginnt das Weinfest in Chemnitz täglich um 11 Uhr, doch für die Händler viel früher. Bevor der erste Wein ausgeschenkt wird, gibt es hinter den Kulissen jede Menge zu tun. TAG24 hat Henrik Bonesky (48), Betreiber des Standes von Schloss Proschwitz und der "Bruschetteria", bei seinem Start in einen Weinfest-Tag begleitet.

Im Lager vom Veranstalter gibt's neue Gläser für die Händler. © Ralph Kunz

Sein erster Weg führt kurz nach 9.30 Uhr ins eigene Lager am Rosenhof. Auf dem "Einkaufszettel" seiner Frau Anne stehen Tomaten, Olivenöl, Kapern, Rucola und Parmesan - Zutaten für die Bruschetta, die später die Gäste genießen.

Kiste für Kiste wandert in den Transporter. "Das ist Sport!", sagt Bonesky. "Am Ende des Tages habe ich 20.000 bis 25.000 Schritte auf der Uhr."

Als Nächstes geht es zum Lager des Veranstalters. Dort holen sich die Händler Wasserkästen und frische Weingläser. Einen leeren Kasten gibt Bonesky zurück, zwei volle nimmt er mit. Dazu kommen Dutzende Kartons mit Gläsern - sowohl die aktuelle Weinfest-Edition als auch Restbestände aus dem Vorjahr. "Die Kulturhauptstadt-Gläser sind nach wie vor echt begehrt", sagt er.

Voll beladen fährt Henrik Bonesky seinen Transporter gegen 10 Uhr dann weiter zum Stand.

Zwischendurch liefert der Bäcker frisches Brot, die Händler der Nachbarstände schauen vorbei, überall wird gegrüßt. "Es ist wie eine große Familie auf dem Weinfest", schwärmt der Gastronom.