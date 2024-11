22.11.2024 16:00 968 Après-Ski-Partys im Dessous-Geschäft: Hier wird nach dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt weitergefeiert

Event-Profi Henrik Bonesky (45, Wooosn) hat das ehemalige Hunkemöller-Geschäft direkt am Markt in Chemnitz in eine Party-Location verwandelt!

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Wo einst Unterwäsche verkauft wurde, können Chemnitzer ab dem 30. November ihre Weihnachtsmarkt-Abende feierlich ausklingen lassen: Event-Profi Henrik Bonesky (45, Wooosn) hat das ehemalige Hunkemöller-Geschäft direkt am Markt in eine Party-Location verwandelt! Henrik Bonesky (45, Wooosn) macht aus dem ehemaligen Hunkemöller-Geschäft direkt am Markt eine Event-Location. © Kristin Schmidt "An zehn Tagen wird es hier Veranstaltungen geben", sagt Bonesky. Am 14. und 23. Dezember lässt er die beliebten Après-Ski-Partys wieder aufleben. "Es soll aber nicht nur Après-Ski sein. Es wird auch normale After-Work-Partys geben." Auf die Location wurde Bonesky auf dem Weinfest aufmerksam. "Ich hatte direkt davor meinen Stand und lief immer an dem Laden vorbei. Es ist so nah am Weihnachtsmarkt - eine bessere Location gibt es eigentlich nicht." Daraufhin machte er den Vermieter ausfindig und schlug sich anschließend mit den notwendigen Genehmigungen herum. In dieser Woche konnte das ehemalige Ladengeschäft dann endlich in eine Berghütte verwandelt werden. Chemnitz Kultur & Leute Bryan Adams in Chemnitz: Vorverkauf startet morgen "Es wird auch besondere Getränke geben. Neben Weißbier haben wir zum Beispiel einen 'Glüh-Spritz' oder einen 'Zwitscher-Punsch' im Angebot", kündigt Bonesky an. Das Innere gleicht einer Party-Berghütte. © Kristin Schmidt Die Partys finden im Party Stadl "Schmäh" donnerstags (außer 12. Dezember), freitags und samstags von 19 bis 2 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

