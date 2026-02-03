Aus für beliebtes Glühbier auf Chemnitzer Weihnachtsmarkt? Turm-Brauhaus-Chef sauer

Chemnitz - Turm-Brauhaus-Chef André Donath (59) ist sauer. 14 Jahre lang schenkte er auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt Glühbier und Glühwein aus - alles aus einer Bude. Doch damit ist jetzt Schluss: Die neue Ausschreibung der Stadt für 2026 verbietet plötzlich den gemeinsamen Ausschank. Künftig gilt: entweder Glühbier oder Glühwein. Da macht der Gastronom nicht mit.

Für den Gastronomen André Donath (59) und sein bisheriges Weihnachtsmarkt-Angebot ist die neue Ausschreibung wirtschaftlich nicht tragbar. © Kristin Schmidt

Drei Stände dürfen in diesem Jahr laut Amtsblatt "Glühbier/Bier" verkaufen, zwölf Zulassungen werden für "sonstige Heißgetränke" vergeben.

Auf TAG24-Nachfrage erklärt die Stadt, man wolle so die Angebotspalette erweitern. Als Veranstalter hätte sie "die Akzeptanz und die vorhandene Nachfrage" nach Bier registriert.

Aber: "Auf Wunsch der Stadt Chemnitz wird und soll es nicht an jeder Glühweinhütte auch ein mehr oder weniger gut gezapftes Bier geben."

Eine zu allgemeine Getränke-Ausschreibung, wie sie in der Vergangenheit üblich war, hätte laut einer Stadt-Sprecherin genau dazu geführt.

Für Donath ein klarer Schlag ins Aus: Es seien Vorgaben, die für ihn "einen wirtschaftlichen Betrieb nicht mehr ermöglichen", schimpft er. Glühbier sei ein Nischen-Produkt und als Einzelangebot nicht so gewinnbringend wie sein bisheriges Konzept.