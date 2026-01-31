Drama hinter der Bühne! Chemnitzer Opernsänger kollabiert während Premiere

Chemnitz - Sein Meisterwerk "Don Giovanni" bezeichnete Mozart selbst als "Lustige Oper" (Dramma giocoso). Zur Premiere am Freitagabend im Chemnitzer Opernhaus wurde es plötzlich ernsthaft dramatisch: Während der Pause zwischen den beiden Akten kollabierte der Bass-Sänger Johann Kalvelage (32) hinter den Kulissen!

Intendant Christoph Dittrich (59) hatte nach der verlängerten Pause gute Nachrichten: Die Premiere konnte fortgesetzt werden. © Ralph Kunz

Wie ernst die Situation war, bemerkten die Premierengäste erst, als statt des Pausen-Schlussgongs eine Durchsage ertönte: Wegen eines medizinischen Notfalls verzögere sich der weitere Verlauf.

Nach insgesamt einer Stunde des Wartens trat Christoph Dittrich (59), Generalintendant der Theater Chemnitz, persönlich mit Mikro vor den geschlossenen roten Bühnenvorhang und erläuterte die Situation.

Kalvelage, der als Bass erst seit dieser Spielzeit zum Chemnitzer Ensemble gehört, befinde sich in einer ernsten gesundheitlichen Notlage, ein Notarzt habe ihn ins Krankenhaus gebracht. "Er ist in den besten Händen", versicherte Dittrich.

Wie weiter? Im Stück singt und spielt Johann Kalvelage die Rolle von Don Giovannis Diener "Leporello" - eine der tragenden Figuren.