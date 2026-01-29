Chemnitz - Wie sieht die Zukunft des Chemnitzer Schauspielhauses aus? Zu dem Thema findet nun am 26. Februar eine öffentlichen Informationsveranstaltung statt. Eine vorherige Anmeldung ist nötig, die Plätze sind begrenzt.

Es fanden bereits zahlreiche Protest-Aktionen statt, um das Schauspielhaus zu erhalten. Auch die Band Kraftklub gab vor dem Haus ein Spontan-Konzert. © Kristin Schmidt

Von 17 bis 19.30 Uhr sind Interessierte in den Veranstaltungssaal der Stadtwirtschaft, Jakobstraße 46, eingeladen.

Vor Ort sein werden Bürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos), Bürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (66, parteilos), Dr. Christoph Dittrich (59), Generalintendant der Theater Chemnitz und auch Vertreter einer externen Beratungs- und Planungsagentur.

An dem Abend wird über die Ausgangslage sowie Planungsstände und Perspektiven berichtet.

Aufgrund von geplanten Kürzungen im Kultur- und Sozialbereich gab es im vergangenen Jahr Proteste - das Schauspielhaus wurde von einem Aktionsbündnis besetzt. Auch ein spontanes Kraftklub-Konzert fand vor dem Haus statt.