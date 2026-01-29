Wie sieht die Zukunft des Chemnitzer Schauspielhauses aus?
Chemnitz - Wie sieht die Zukunft des Chemnitzer Schauspielhauses aus? Zu dem Thema findet nun am 26. Februar eine öffentlichen Informationsveranstaltung statt. Eine vorherige Anmeldung ist nötig, die Plätze sind begrenzt.
Von 17 bis 19.30 Uhr sind Interessierte in den Veranstaltungssaal der Stadtwirtschaft, Jakobstraße 46, eingeladen.
Vor Ort sein werden Bürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos), Bürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (66, parteilos), Dr. Christoph Dittrich (59), Generalintendant der Theater Chemnitz und auch Vertreter einer externen Beratungs- und Planungsagentur.
An dem Abend wird über die Ausgangslage sowie Planungsstände und Perspektiven berichtet.
Aufgrund von geplanten Kürzungen im Kultur- und Sozialbereich gab es im vergangenen Jahr Proteste - das Schauspielhaus wurde von einem Aktionsbündnis besetzt. Auch ein spontanes Kraftklub-Konzert fand vor dem Haus statt.
Sanierung oder Neubau auf dem Gelände des Spinnbaus?
In den vergangenen Monaten haben sich Stadträte und Fachgremien intensiv mit zwei Varianten beschäftigt - Sanierung oder Neubau auf dem Gelände des Spinnbaus?
"Die Sanierung gilt als
grundsätzlich möglich. Sie würde eine Modernisierung und Nutzung für
Theater im Bestand ermöglichen, jedoch mit begrenzten räumlichen
Entwicklungsmöglichkeiten", heißt es in einer Mitteilung der Stadt.
Auch ein Neubau im Spinnbau wird diskutiert. Dieser könnte durch die Nähe zu bestehenden Bereichen des Theaters ein konzentriertes Kulturquartier ermöglichen.
- Darstellung der Ausgangslage
- Betrachtung und Vergleich der Varianten Sanierung vs. Neubau
- offene Gesprächsrunde für Fragen und Anregungen
- Ausblick
Die Varianten werden durch Beiträge aus dem Dezernat für Stadtentwicklung und Bau, dem Dezernat für Soziales, Jugend, Gesundheit, Kultur und Sport sowie durch die Theater Chemnitz fachlich eingeordnet. Anschließend gibt es eine offene Fragerunde.
Aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten ist eine Anmeldung bis 20. Februar nötig. Ihr könnt Euch online oder auch telefonisch unter 0371 488 1956 anmelden.
