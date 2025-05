28.05.2025 06:12 4.212 Beach-Feeling in Chemnitz: Uferstand öffnet wieder! Das wird sich in diesem Jahr ändern

Am Donnerstag startet der Uferstand in Chemnitz in die Saison. In diesem Jahr wird es allerdings kaum öffentliche Partys geben.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Pünktlich zum Männertag startet der Uferstrand in Chemnitz wieder in die Saison. Gastro-Chef Marcel Kummers (37) freut sich auf die Gäste am Uferstrand. © Kristin Schmidt 24 Tonnen Sand hat Gastro-Chef Marcel Kummers (37) vorige Woche geschaufelt. Neue Liegestühle, gestrichene Möbel und eine gefüllte Bar läuten die ersten Sommergefühle ein. Offizielle Saisoneröffnung ist Donnerstag, ab 16 Uhr - mit Getränken für die Erwachsenen und Hüpfburg für die Kinder. Bei gutem Wetter ist danach täglich ab 16 Uhr geöffnet. Seit vergangenem Jahr befindet sich auch das Burgerrestaurant "Superheldenburger" auf dem Gelände. "Die haben ja sowieso jeden Tag geöffnet", sagt Kummers. "Wenn es nicht regnet, gibt es dann bei uns noch ein paar Cocktails. 'Happy Hour' ist immer von 16 bis 20 Uhr: zwei Getränke zum Preis von einem." Der Terminkalender in diesem Jahr ist darüber hinaus größtenteils mit privaten Veranstaltungen belegt. "Öffentliche Partys lohnen sich nicht mehr", erklärt der 37-Jährige. "Die GEMA-Gebühren für die Musik sind zu hoch, und wir wollen den kostenfreien Eintritt beibehalten. Das rechnet sich nicht." Chemnitz Kultur & Leute Zwei Wochen nach der Besetzung: Dialog zum Schauspielhaus kommt nicht recht in Gang Trotzdem hatte Inhaber Henrik Bonesky den Mietvertrag erst kürzlich um ein Jahr verlängert. Kummers ist guter Dinge: "Es ist Kulturhauptstadt-Jahr, wir haben keine Baustelle vor der Tür und es soll ein heißer Sommer werden." Zum Männertag startet der Uferstrand in die Saison. © Kristin Schmidt Hier können am Donnerstag nicht nur Männer feiern An der Pelzmühle stehen zum Männertag bunte Tretboote bereit. © Ralph Kunz Ob Christi Himmelfahrt oder Männertag - am Donnerstag wird gefeiert! In Chemnitz und der Umgebung ist zum Feiertag viel geboten. Egal ob für Männer, Familien oder Ausflügler. Livemusik, ein frisch gezapftes Bier und leckere Köstlichkeiten gibt es am Donnerstag an der Pelzmühle. Damit sich auch kein Kind langweilt, stehen ein großer Spielplatz, eine Hüpfburg und bunte Tretboote bereit. Geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ab 10 Uhr ist auch der Flugplatz Jahnsdorf geöffnet. Wer beim Ausflug mit den Kumpels oder der Familie Flugzeuge bestaunen will, ist hier genau richtig. Chemnitz Kultur & Leute Chemnitz: Der Nischel hat wieder den Hut auf Sollte das Wetter durchhalten, lohnt sich zum Feiertag ebenso eine Wanderung durch Rabenstein zum Gasthof "Felsendome" oder durch den Zeisigwald zur "Zeisigwaldschänke". Der Freizeitpark Plohn in Lengenfeld ist auch immer einen Ausflug mit der ganzen Familie wert. Am Donnerstag erwartet die Väter dort eine besondere Überraschung, die jedoch noch nicht verraten wird. Der Park hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt: 41 Euro, ermäßigt 35,50 Euro. Viele Männer nutzen den Feiertag für einen Ausflug mit Freunden. © Uwe Meinhold Auf die richtig harten Jungs wartet am Donnerstag im Freiberger Brauhaus ein "Männerspielplatz" mit Maßkrug-Curling, Hau-den-Lukas oder Nagel-Versenken.

Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt (2)