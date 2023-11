Belebung für Chemnitzer Innenstadt: Diese App soll Kunden in die Geschäfte locken

Augmented Reality macht's möglich: Agentur Dschoy (Jens Preißler und Kristian Voigt - beide 45) entwickelt neue Erlebnis-App "C The Treasure" für die Chemnitzer City. © Sven Gleisberg

"C the Treasure" (dt. Sieh den Schatz) ist eine Anwendung, mit der Chemnitzer und Touris per Handy virtuelle Juwelen sammeln können. Dahinter verbergen sich Boni für momentan zehn teilnehmende Händler und Gastronomen.

"Wir wollen damit eine Art Erlebniseinkauf kreieren", meint Kristian Voigt (45). Der Chef der Agentur Dschoy hat die kostenlose App mit aus der Taufe gehoben. "Damit schaffen wir einen zusätzlichen Anreiz, um vielleicht den Extra Meter nochmal zu gehen, auch neue Geschäfte kennenzulernen."

Per QR-Code oder über eine Internetseite werden die User auf spielerische Weise über Juwelen-Pfade durch Straßen und Geschäfte der Chemnitzer Innenstadt geführt. Einer der bislang zehn teilnehmenden Händler ist Galeria Kaufhof. "Wir mussten keine Sekunde überlegen mitzumachen", sagt Chef Torsten Dunkelmann (49). "Erlebnis-Shopping ist für uns nicht nur dahingesagt."

Auch über eine Rätseltour denken die Entwickler nach. Kristian Voigt: "Die App hat natürlich noch viele Ausbaumöglichkeiten in viele Richtungen. Man kann gewisse Themen oder Routen anlegen, zu Restaurants oder Sportgeschäften, zu allem Möglichen. Es sind viele Ideen, die wir auch gerne im kommenden Jahr umsetzen wollen, aber jetzt wollen wir es erst mal starten."