Bereits zu DDR-Zeiten waren ihre Kreationen ein Exportschlager: Designerin stellt im Wasserschloss aus

Chemnitz - Ihre Nilpferde sind Kult, ihre Nashörner legendär: Die Spielzeuge der Sonneberger Designerin Renate Müller (79) begeistern Sammler weltweit. Vom 12. Juli bis 19. Oktober 2025 widmet das Wasserschloss Klaffenbach in Chemnitz der Thüringerin eine große Ausstellung zu ihrem 60-jährigen Schaffen.

Die berühmten Rupfentiere der Spielzeuggestalterin Renate Müller (79) sind in der Ausstellung zu sehen. © Uwe Meinhold

Im Mittelpunkt stehen Müllers ikonische Rupfentiere. Das sind handgefertigte Spielgefährten aus Jute, Leder und Holz. Sie fördern Motorik, Kreativität und werden seit Jahrzehnten auch in therapeutischen Einrichtungen eingesetzt. Ihre "Wegbegleiter", wie Müller sie nennt, sind längst echte Designklassiker.

Geboren 1945 in der Spielzeugstadt Sonneberg, wuchs Müller in der Spielwarenfirma ihrer Eltern auf. Während des Studiums an der Fachschule für Spielzeug entwickelte sie erste pädagogische Spielideen.

Nach der Verstaatlichung der elterlichen Firma 1972 wurde Müllers entworfenes Spielzeug weiterhin hergestellt und an Kitas, therapeutische Einrichtungen geliefert sowie ins Ausland exportiert.

Bis 1990 war sie als freischaffende Künstlerin tätig.