Besucherrekord bei Chemnitzer Begehungen-Festival

Chemnitz - Das Kunstfestival "Begehungen" in Chemnitz verzeichnete in seiner 21. Ausgabe einen Besucherrekord.

Festivalsprecher Lars Neuenfeld (52) © Uwe Meinhold

Vom 15. bis 23. August zog die Veranstaltung in der ehemaligen Charlottenschule in Gablenz mehr als 8000 Menschen an. Besonders am Festivalwochenende strömten mehr als 5000 Besucher in die Räumlichkeiten der ehemaligen Schule.

"Nur bei der Ausgabe 2022 in Thalheim hatten wir mehr Besucher, aber das Festival lief damals auch länger", erklärte Festivalsprecher Lars Neuenfeld (52).

Unter dem Titel "Kippeln" stand in diesem Jahr die Protestkultur im Mittelpunkt, präsentiert durch 22 Werke nationaler und internationaler Künstler.