Chemnitz: "Bücherhelden" vom Kaßberg gründen Verein für Leseratten

Chemnitz - Viele laufen an ihm vorbei, kaum einer kennt ihn: den Bücherschrank auf dem Kaßberg in Chemnitz .

"Bücherhelden" vorm offenen Regal (v.l.): Jeannette Rat (49), Susi Schuster (34), Ursa Rüffer (45) und Gabi Mehrfert (68). © Maik Börner

"Die Idee für einen öffentlichen Bücherschrank entstand recht bald nach meinem Umzug nach Chemnitz. In Bonn und auch in Köln, Städte, in denen ich vorher gelebt habe, gibt es gefühlt an jeder Ecke einen von der Stadt geförderten öffentlichen Bücherschrank", so Linguistin und Büchernerd Ursa Rüffer (45).

Seit Juli 2023 steht eine kleine Telefonzelle, umgebaut als Bücherregal, auf der Weststraße 49 vor dem bioMARKT "knackfrisch".

"Wir Mädels haben die Telefonzelle damals über 'ebay Kleinanzeigen' gekauft und dann im Holzkombinat in Eigenregie - also reiner Frauenpower - zum Bücherregal umgebaut. Mit allem, was dazugehört, abschleifen, streichen, Bretter hineinbauen und und und", erzählt Rüffer über den Entstehungsprozess.

Rund 200 Bücher stehen den Chemnitzern in der kleinen "24/7-Bibliothek" für jedes Alter und Interesse zur Auswahl. Bisher haben neun Personen alles aus eigener Kasse finanziert.