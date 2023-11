Chemnitz: Hier starten am Samstag die Laternen-Umzüge

"Wir haben jedes Jahr ein anderes Motto", sagt Christoph Schubert (58) von der Lutherkirche. "Im Vorfeld fragen wir uns als Gemeinde, was die Jüngsten bewegt und wie wir auch Kinder im kleinen Kreis helfen können." Treff ist 16 Uhr auf dem Theaterplatz. 17 Uhr sind die Besucher zum Martinsspiel in der St. Petrikirche eingeladen.

In den Ortsteilen organisieren Kitas und Kirchgemeinden weitere lokale Umzüge, zum Beispiel bereits am Freitag ab 16.45 Uhr an der Kita Clausewitzstraße (Yorckgebiet) und zeitgleich an der Kita Drosselsteig (Euba).