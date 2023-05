Chemnitz: Neuer Spielplatz und Gratis-Eis zum Kindertag

Der neu gestaltete Spielplatz am Schlossteich wird am Kindertag eingeweiht. © Ralph Kunz

Auf der Schlossteichinsel wird am Donnerstag der neu gestaltete Spielplatz eingeweiht. Entstanden ist für 354.000 Euro eine dreiteilige Spiellandschaft, in der es viel zu entdecken gibt: ein Röhrichthaufen zum Klettern, Chill-Nester, ein Baumhaus und eine Schaukelinsel.

"Besonderes Augenmerk lag auf einem inklusiven Spielkonzept", teilte die Stadtverwaltung mit. "Ein Leitsystem mit verschiedenen Handläufen und kontrastreichen Farben erleichtert die Auffindbarkeit und Erreichbarkeit der Spielgeräte."

Der Stausee Rabenstein ist am Kindertag in Spendierlaune: Badegäste bis 16 Jahre haben am Donnerstag freien Eintritt. Dazu gibt es für sie eine leckere Kugel Gratis-Eis von Rüllis Eismanufaktur.

Im Freibad Gablenz wird am 1. Juni von 14 bis 17 Uhr gefeiert: Ein Kletterberg, Schwimmnudeln, Wasserbälle und Matten laden zum Gaudi im Wasser ein.