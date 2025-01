Chemnitz trauert um Hartwig Albiro

Chemnitz - Große Trauer in Chemnitz !

Hartwig Albiro (†93) war bis zuletzt eng mit der Stadt Chemnitz verbunden. © Maik Börner

Wie die Stadt am heutigen Donnerstag mitteilte, verstarb der Regisseur und Schauspieldirektor Hartwig Albiro am 31. Dezember 2024 im Alter von 93 Jahren in Chemnitz.

Albiro leitete von 1971 bis 1996 das Schauspielhaus Karl-Marx-Stadt/Chemnitz und führte das Haus überregional zu einem herausragenden Ruf.

Der gebürtige Thüringer war bis zuletzt eng mit Chemnitz verbunden. So gehörte er unter anderem zu den Begründern und heutigen Ehrenvorsitzenden des Bürgervereins für Chemnitz. Als Ehrenmitglied der Theater Chemnitz wurde er auch dort noch häufig als Gast gesehen.