Chemnitz: VHS-Magnetbänder werden zur Kunst

Chemnitz - "Na Mensch, hier wird ja doch noch investiert! Das sind aber schöne Bilder", sagt eine ältere Dame, das Handtuch unterm Arm. Beim Verlassen des Schwimmbades Südring in Morgenleite bleibt sie vor dem neuen Wandbild im Foyer stehen: Kurven, Kanten, Körpervielfalt in einer Schwimmbad-Szene. Was da so bewundert wird, ist keine Deko, sondern ein Kunstwerk im Rahmen der Kulturhauptstadt in Chemnitz.