Chemnitz: Warum steht ein riesiger Elvis Presley an der Limbacher Straße?

Chemnitz - Er war der größte Star des Rock'n'Roll. Jetzt ist er der Größte an der Limbacher Straße in Chemnitz. Elvis Presley (†42) und sein leicht ergrüntes Konterfei grüßen seit Juni an der Ecke Wechselburger Straße. Sechs Meter Superstar - "sexy, vital und wunderschön", findet Schöpfer Jörg Besser (55).