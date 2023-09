Chemnitz wird wieder zur Street-Art-Hochburg

Chemnitz - Das Street-Art-Projekt "Hallenkunst" war in den Jahren 2010 und 2011 in Chemnitz eine große Nummer. Dann fiel das Event wegen Geldmangel flach. Nun kehrt es zurück.

Der 5. Stock vom Cammann-Hochhaus wird aktuell für die Street-Art-Künstler umgebaut. © Maik Börner

Ab diesen November werden die Weichen für eine große Ausstellung 2025 gelegt. Dabei soll das Cammann-Hochhaus in der Blankenauer Straße eine wichtige Rolle spielen.

Der 5. Stock des Verwaltungsgebäudes der Möbelstoff-Weberei Cammann wird aktuell umgebaut. Am 24. November sollen dort in einem Zyklus von ein bis drei Wochen bis zu vier Künstler untergebracht sein, um Bilder und Skulpturen zu fertigen, so Veranstalter René Kästner (46).

Insgesamt 90 internationale Künstler werden bis einschließlich 2025 in dem Atelier arbeiten. Alle Teilnehmer stammen aus der Street-Art-Szene. Im Herbst des Kulturhauptstadt-Jahres sollen die Kunstwerke dann in der Markthalle ausgestellt werden.