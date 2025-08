Erstmalig in Chemnitz: Katarina Witt kommt mit neuer Show in die Kulturhauptstadt

Eiskunstlauf-Legende Kati Witt (59) ist Schirmherrin der "Inklusiv gewinnt"-Eventreihe. © City-Press Berlin

Das Format wurde 2021 von der Katarina-Witt-Stiftung gemeinsam mit dem Verein "Sozialhelden" ins Leben gerufen. Es vereint bundesweit Sportwettkämpfe, Kultur und Begegnung, bei denen Menschen mit und ohne Behinderung in gemischten Teams antreten - mit Stationen in Leipzig, Potsdam, Dortmund und nun auch Chemnitz.

Schirmherrin Kati Witt (59) lässt sich die Premiere in Chemnitz nicht entgehen und hat gleichzeitig eine große Neuigkeit im Gepäck: "Wir entwickeln unser Multi-Sportevent deutlich weiter, wenn wir erstmalig eine außergewöhnliche Bühnenshow mit wunderbaren Künstlern präsentieren."

Die Samstagabend-Show (16. August) in der "Fabrik" (Platz für 450 Gäste) moderiert Schauspieler und Comedian Tan Caglar (45, "Tatort"): "Inklusion ist nichts, was man erklärt - sie muss passieren."

Außerdem dabei: die durch die Castingshow "The Voice Of Germany" bekannten blinden Sänger Marlon Falter (22) und Bernarda (31) sowie die Breakdance-Crews The Saxonz oder Ill Abilities, die zuletzt sogar bei der Olympia-Eröffnung in Paris auftraten. Tickets kosten 35 Euro.