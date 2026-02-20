Chemnitzer Gästeführer: Nach dem KuHa-Rummel von 100 auf 0

Chemnitz - 2025 hatte Chemnitz große Touristen-Luft geschnuppert, und die Gästeführer standen mittendrin. KuHa bedeutete: volle Kalender, neue Gesichter, ein Dauerlauf durch die Stadt. Kommt 2026 der nächste Schwung, oder fällt die Chemnitzer Stadtführer-Szene nach dem Mega-Jahr in ein Loch?

Zur Chemnitzer Mikwe gibt es immer wieder Führungen. © Uwe Meinhold

Einen Fixpunkt gibt es am Samstag: Der Weltgästeführertag findet traditionell am Wochenende um den 21. Februar statt.

"Das ist immer Saure-Gurken-Zeit, genau deshalb liegt der Weltgästeführertag da", sagt Karin Meisel (64) vom Verein der Gästeführer Chemnitz (VGC).

Samstag und Sonntag laufen in Chemnitz mehrere kostenlose Touren, mit Motto und Spendenbox.

"Wir haben fünf Highlights - und ganz ehrlich: Keins davon ist nur 'zweite Wahl'", betont sie.