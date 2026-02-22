Bob-Olympiasiegerin Schneiderheinze ist auf dem Weg zum Weltrekord

Am 7. März steigt in Chemnitz eine Motocross-Show. Mit dabei ist Olympiasiegerin Anja Schneiderheinze, die erstmals mit einem Auto einen Rückwärtssalto macht.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Drei Meter vor der Rampe gibt es keinen Rückzug mehr, dann zählt nur noch Vertrauen. Genau darauf setzt Bob-Olympiasiegerin Anja Schneiderheinze (47), wenn sie am 7. März in der Show von Motocross-Stuntfahrer Luc Ackermann (28) in einem Buggy einen Tandem-Backflip wagt. Am Steuer in der Messe Chemnitz sitzt der portugiesische Freestyle-Profi Marco Carvalho (49), bekannt für waghalsige Tricks. Noch nie hat eine Olympiasiegerin als Beifahrerin einen solchen Rückwärtssalto gemacht - ein Weltrekord-Versuch. TAG24-Redakteur Raik Bartnik (56) hat mit Anja Schneiderheinze über Mut, Vertrauen und die Zeit nach der aktiven Karriere gesprochen.

Anja Schneiderheinze (l.) und Anschieberin Annika Drazek holten bei der Bob-WM 2015 in Winterberg Silber im Zweierbob. © picture alliance/dpa TAG24: Wie ist diese verrückte Idee entstanden? Anja Schneiderheinze: Ich kenne Luc Ackermann als Thüringerin, habe ein paar Shows von ihm gesehen. Hinter den Kulissen sind wir ins Gespräch gekommen und er hat mich über Bob ausgefragt. Dann wollte er wissen, ob ich mir so was zutraue. Ich habe dann zugesagt, das war wie ein Reflex. Geschwindigkeit und Überschläge bin ich aus dem Bob ja gewöhnt. TAG24: Wann hast Du gedacht, ich mache diesen Tandem-Backflip wirklich? Chemnitz Kultur & Leute Wie weiter mit dem Chemnitzer Ratskeller? Frist für neue Konzepte endet Schneiderheinze: Angefangen hat das ganz locker. Aber als ich mir danach Videos angeschaut habe, dachte ich: Jetzt hast du dich vielleicht übernommen. Je näher der Termin rückt, desto mehr geht mir die Düse. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es mir nicht schlecht wird. Dass ich nicht irgendwie brechen muss im Helm. TAG24: Du musst Dich voll auf Marco verlassen. Wie groß ist das Vertrauen? Schneiderheinze: Sehr groß. Ich vertraue Marco und seinem Können. Aber natürlich ist das für ihn auch neu, weil sonst Gewichte auf dem Beifahrersitz sitzen - und jetzt eben ein lebender Mensch. Ich kann mich nur auf den Profi verlassen.

Buggy in der Luft: Bei der Freestyle-Show "Go Big or Go Home" am 7. März in Chemnitz soll es einen waghalsigen Tandem-Backflip geben. © Go Big or Go Home

Schneiderheinze genießt Flair bei Olympia

Bob-Olympiasiegerin Anja Schneiderheinze (47) ist gerade als Kampfrichterin bei den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo. © privat TAG24: Wird vorher noch trainiert - oder ist das ein Sprung ins kalte Wasser? Schneiderheinze: Wir werden das vorher auf jeden Fall noch mal proben. Aber irgendwann wird es ernst und dann gibt es diesen Punkt, an dem du einfach durchmusst. TAG24: Du hast 2016 Deine aktive Karriere als Bobpilotin beendet, als Du schwanger warst. Was machst Du heute außer Rekorde planen? Chemnitz Kultur & Leute Tausende Blumen für die Gala am Samstag: Hier erblüht der Chemnitzer Opernball Schneiderheinze: Ich bin bei der Bundespolizei und mache vieles im Ehrenamt rund um den Sport. Und ich genieße das Familienleben. Ich habe einen Sohn, er ist acht. TAG24: Du bist bei Olympia in Italien ... Schneiderheinze: Ich bin bei großen Events oft als Kampfrichterin dabei, neutral und international eingesetzt. Wir überwachen praktisch den Ablauf, dass keine Fehler gemacht werden, dass niemand disqualifiziert werden muss. Es geht ums Gewichtkontrollieren, um Kufenmaterial und solche Sachen. Das ist jetzt eine andere Perspektive: Man ist mittendrin, aber mit Distanz. TAG24: Wie erlebst Du Olympia? Schneiderheinze: Italien in den Dolomiten ist traumhaft, ein ganz anderes Gefühl als China zu Corona-Zeiten, hier kann man das Flair richtig aufsaugen. Aber es ist eben auch anders, weil ich kein Sportler mehr bin. Ich erinnere mich daran, wie besonders dieses Event für die Athleten ist. "Go Big or Go Home" - die Freestyle-Motocross-Show: Am 7. März in der Messe Chemnitz. Tickets gibt’s ab 39,50 Euro unter: www.eventim.de

Aus Erfurt an die Weltspitze