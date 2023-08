Chemnitzer Brauclub feiert Wiedereröffnung mit den größten "AC/DC"-Hits

Die "AC/DC"-Coverband "AC/CZ Revival" tritt am 16. September im Chemnitzer Brauclub auf. Damit feiert die Kult-Location ihre Wiedereröffnung. © PR

Wie Brauclub-Inhaber André Donath mitteilt, öffnet der Brauclub am 15. September (Freitag) wieder seine Türen. Ab 22 Uhr soll wieder wild gefeiert werden.

Am Tag darauf startet das erste Live-Event im Brauclub. Dazu sollte eigentlich die "AC/DC"-Coverband "Špejbl’s Helprs" aus Tschechien auftreten. Doch dann die bittere Nachricht: Die Band löste sich unerwartet auf!

"Der Schock saß tief", berichtet Donath. Doch schnell fanden die Veranstalter einen Ersatz. Nun tritt die Coverband "AC/CZ Revival" im Brauclub auf. Die Gruppe stammt ebenfalls aus Tschechien und bringt die großen "AC/DC"-Hits auf die Bühne.

"Im Repertoire sind alle wichtigen Knaller wie 'TNT', 'Thunderstruck', 'Dirty deeds done dirt cheap' oder 'Back in black'", so Donath.

In den darauffolgenden Wochen finden regelmäßig Partys im Brauclub statt, aber auch Live-Auftritte von Rockbands. Darunter eine "Metallica"- (14. Oktober) und eine "Rammstein"-Coverband (9. Dezember).