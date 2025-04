Chemnitzer Erfolgsautor sucht "Die Spur der Ratten"

Chemnitz - Sein fünftes Buch ist zugleich sein Thriller-Debüt. Der Chemnitzer Autor Christian Sünderwald (55) entführt in "Spur der Ratten" in dunkle Kapitel unserer Geschichte und lädt zu einem außergewöhnlichen Abend in den Brauclub ein.

Der gebürtige Münchener Christian Sünderwald (55) lebt seit 1991 in Chemnitz. © Peggy Schellenberger

Vier Bücher hat Autor, Essayist und Architekturfotograf Christian Sünderwald veröffentlicht, die er sogenannten Lost Places und der Mystik dieser verlassenen Orte widmete. Nun präsentiert er mit "Die Spur der Ratten" seinen ersten Thriller.

Im Fokus stehen ein bis heute verschollenes Schiffswrack mit milliardenschwerem Schatz, geheime Geldströme der Nazis, die umstrittene Entstehung des Vatikanstaats und die Frage, ob das Ende des "Dritten Reichs" wirklich auch das Ende Hitlers war.

"Es geht um wahre, historische Hintergründe, denen ich einen fiktiven Rahmen gegeben habe", so Sünderwald. Sein 598-seitiges Werk stellt er in Auszügen am Donnerstag, 20 Uhr, im Brauclub in einer multimedialen Lesung vor.

Der 55-Jährige wird auch verraten, welche Rolle Chemnitz, ein hier ansässiger Versicherungsmakler und dessen Machenschaften spielen.