Chemnitzer Freibäder reagieren auf Wetterprognose

Chemnitz - Der Sommer legt in der kommenden Woche eine Pause ein, und die Freibäder in Chemnitz reagieren darauf mit geänderten Öffnungszeiten.

In der kommenden Woche haben die Freibäder in Chemnitzer verkürzte Öffnungszeiten. © Sven Gleisberg

Während sich am Wochenende und zum Teil am Montag voraussichtlich noch mal die Sonne zeigt, soll der Himmel sich laut Wettervorhersage ab Dienstag nur grau in grau präsentieren.

Die Temperaturen rutschen unter die 20-Grad-Marke, und auch Regen wird angekündigt.

Wie die Stadt am Freitag mitteilte, ändern deswegen die Chemnitzer Freibäder ihre Öffnungszeiten für die kommende Woche.

Vom 20. bis einschließlich 24. Juli haben die Bäder wie folgt geöffnet.