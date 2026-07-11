Verdächtiges Bild in Sachsen aufgetaucht: War Banksy in Chemnitz am Werk?

Chemnitz – War hier Banksy zu Gange? Im Chemnitzer Stadtteil Rottluff ist ein Wandbild aufgetaucht, das stark an den Style des britischen Streetart-Künstlers erinnert.

Dieses Graffito ist in Chemnitz-Rottluff aufgetaucht. Ist es ein Banksy? © privat

Eine Frau – in schwarz gesprayt und mit rotem Regenschirm in der Hand – ziert seit kurzem die Fassade einer Garage an der Limbacherstraße Ecke Mühlberg.

Neben ihr ein weißer Hund, ein Frosch und ein roter Ballon in Herzform. Besonders letzterer lässt auf den ersten Blick vermuten: hier war Banksy am Werk. Denn der Ballon erinnert an das Werk "Love is in the Bin" (deutsch: Die Liebe ist im Eimer). Dort zusehen ist ein Mädchen, das nach einem herzförmigen Ballon im Wind greift.

Banksy wurde mit Graffitis in London und Bristol bekannt. Typisch ist seine Arbeitsweise mit Schablonen. Dabei benutzt er vorrangig drei Farben – schwarz, weiß und rot.

Der Künstler ist jedoch nicht nur in Großbritannien aktiv, sondern auch international. Im öffentlichen Raum gibt es von ihm Werke in Hamburg und Berlin.